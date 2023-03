Les produits chimiques des emballages plastiques peuvent contaminer les aliments en 7 jours

L'ESSENTIEL Les chercheurs ont découvert que les PFAS pouvaient se propager dans certains solvants et certains produits alimentaires en une semaine seulement.

Au cours des dernières années, la science a commencé à identifier certains effets sur la santé des PFAS, les substances per- et polyfluoroalkyles, auxquelles nous semblons de plus en plus exposés dans notre quotidien. Dans le cadre d’une nouvelle étude, publiée début mars dans la revue Environmental Science & Technology Letters, une équipe de chercheurs de l'université Notre-Dame aux États-Unis

montrent pour la première fois que les PFAS peuvent s'infiltrer dans les aliments à travers les emballages plastiques et que la température peut avoir un impact sur ce processus.

Plastique : quels sont les produits contaminés par les PFAS ?

Les chercheurs ont découvert que les PFAS pouvaient se propager à la fois dans les solvants et certains produits alimentaires en une semaine seulement, ce qui est suffisant pour présenter un risque important pour les consommateurs. Les auteurs de l'étude expliquent que les récipients en plastique de marchandises comme les produits ménagers, les pesticides, les produits de soins personnels et même certains aliments, sont souvent testés positifs aux PFAS.

"Non seulement avons-nous mesuré des concentrations importantes de PFAS dans ces conteneurs, mais nous pouvons aussi estimer que les PFAS qui se sont lixiviés ont créé une voie d'exposition directe", explique Graham Peaslee, professeur de physique à l'université Notre-Dame, dans un communiqué universitaire.

La pollution des PFAS impacte aussi l'environnement

Les études déconseillent fréquemment l'utilisation de ces types de récipients pour l'emballage des aliments. Le type spécifique de plastique impliqué est appelé plastique polyéthylène haute densité fluoré (HDPE). Les fabricants y stockent également souvent des pesticides, ajoutant un autre moyen pour les PFAS de contaminer potentiellement les aliments. Une fois que ces produits chimiques sont utilisés, ils pénètrent dans les eaux souterraines et nos écosystèmes.

Les auteurs de l’étude espèrent que ces découvertes inciteront davantage de chercheurs et de responsables à considérer l'impact plus important que les PFAS peuvent avoir sur la santé humaine et l'environnement.