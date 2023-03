Des «polluants éternels» présents dans le papier toilette ?

L'ESSENTIEL Les substances per- et polyfluoroalkylées, connues sous le nom de PFAS, "peuvent entraîner des cancers, causer des effets sur la fertilité et le développement du fœtus".

Des phosphates de polyfluoroalkyle disubstitués (diPAP), qui peuvent se transformer en PFAS plus stables, ont été détectés dans des rouleaux de papier toilette et des boues venant de stations d’épuration.

Le papier toilette contribuerait à environ 4 % des phosphates de polyfluoroalkyle disubstitués présents dans les eaux usées aux États-Unis et au Canada, à 35 % en Suède et jusqu'à 89 % en France.

Emballages alimentaires, vêtements techniques, revêtements antiadhésifs… On retrouve dans ces produits de la vie courante des PFAS, à savoir des substances per- et polyfluoroalkylées surnommées "polluants éternels". "Ils provoquent une augmentation du taux de cholestérol, peuvent entraîner des cancers, causer des effets sur la fertilité et le développement du fœtus", explique l’Anses. Ces composés chimiques, qui s’infiltrent dans les eaux usées et les sols du monde entier, ont également été identifiés dans des produits cosmétiques que l’on utilise tous les jours et qui se déversent dans les égouts.

"Peu de chercheurs se sont demandés si le papier toilette, qui se retrouve également dans les eaux usées, pouvait être une source de ces substances chimiques. Certains fabricants de papier hygiénique ajoutent des PFAS lors de la transformation du bois en pâte à papier, qui peuvent contaminer le produit final. En outre, le papier toilette recyclé pourrait être fabriqué avec des fibres provenant de matériaux contenant des PFAS", ont indiqué des chercheurs de l’université de Floride (États-Unis) dans un communiqué.

PFAS : l'acide perfluorooctanoïque, une substance potentiellement cancérigène

Pour savoir si le papier toilette contient ces polluants persistants, les scientifiques ont mené une étude parue dans la revue Environmental Science & Technology Letters. Ils ont décidé de rassembler les rouleaux de papier toilette vendus en Amérique, en Afrique et en Europe. Ensuite, l’équipe a également prélevé des échantillons de boues venant de stations d’épuration américaine. Elle a ensuite extrait les PFAS du papier toilette et des boues et les ont analysés pour détecter 34 composés chimiques. Les principales substances per- et polyfluoroalkylées identifiées étaient des phosphates de polyfluoroalkyle disubstitués (diPAP), à savoir des composés qui peuvent se transformer en PFAS plus stables tel que l'acide perfluorooctanoïque, qui est potentiellement cancérigène.

Le papier toilette responsable d’environ 89 % des diPAP dans les eaux usées en France

Après cette découverte, les auteurs ont combiné ces résultats avec des données provenant d'autres recherches qui comprenaient des mesures des niveaux de PFAS dans les eaux usées et l'utilisation de papier toilette par habitant dans divers pays. Selon eux, le papier toilette contribuait à environ 4 % des phosphates de polyfluoroalkyle disubstitués présents dans les eaux usées aux États-Unis et au Canada, à 35 % en Suède et jusqu'à 89 % en France. "Nos résultats suggèrent que le papier toilette doit être considéré comme une source potentiellement importante de PFAS entrant dans les systèmes d'assainissement", ont conclu les scientifiques.