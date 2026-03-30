Votre bébé vous raconte des histoires avant même de parler

L'ESSENTIEL Les bébés participent à des interactions structurées semblables à des histoires dès les premiers mois.

Ces échanges favorisent les émotions positives et le lien avec les parents.

Ils constituent les bases précoces de la communication et du développement social.

Avant même de prononcer leurs premiers mots intelligibles, les bébés racontent de véritables "mini-histoires" à leurs parents. C’est ce que suggère une nouvelle étude britannique publiée dans les Annals of the New York Academy of Sciences. Ces échanges du quotidien, loin d’être anodins, joueraient un rôle clé dans le développement émotionnel et social dès les premiers mois de vie.

Des échanges qui expriment les émotions et les premières pensées

Pour arriver à ce constat, les chercheurs de l’Université de Strathclydee, en Ecosse, ont observé des interactions entre mères et nourrissons âgés de 4, 7 et 10 mois. Il apparaît que ces échanges suivent "une structure comparable à celle d’un récit, avec un début, une montée, un moment fort et une conclusion", peut-on lire dans un communiqué. Les expressions du visage, les gestes, les sons ou encore le timing composent ce langage préverbal.

Contrairement aux idées reçues, ces interactions ne sont pas aléatoires : elles deviennent progressivement plus organisées et plus complexes avec l’âge, reposant sur un rythme partagé entre le parent et l’enfant. Ces "mini-récits", associés à des émotions positives plus longues, tant chez le bébé que chez le parent, participeraient ainsi à renforcer le lien affectif et le bien-être.

Le Dr Timothy McGowan, auteur principal des travaux, explique : "Les bébés ne sont pas des observateurs passifs du monde ; ce sont des acteurs actifs qui recherchent l’engagement et le sens avec les adultes qui les entourent." Il ajoute que ces échanges "éclairent les fondations sur lesquelles se construisent la parole et le langage". Jonathan Delafield-Butt, professeur à Strathclyde, abonde : "Ces petits moments peuvent sembler simples, mais ils expriment activement les émotions et les premières pensées du bébé, cherchant à entrer en relation avec un autre esprit."

Un apprentissage social dès le berceau

Bonne nouvelle pour les parents : nul besoin d’activités d'éveil spécifiques. Les chercheurs insistent sur le fait que les interactions naturelles, comme le jeu ou les échanges du quotidien, suffisent à nourrir ce développement. Cette étude remet ainsi en question l’idée que les interactions complexes commencent avec le langage. Au contraire, les bases de la communication se construisent très tôt, à travers ces échanges quotidiens. Ces découvertes pourraient, à terme, aider à mieux comprendre certaines différences dans le développement de l’enfant, notamment dans les troubles du spectre de l’autisme.