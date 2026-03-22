Le lipoœdème, un caprice esthétique ? Non, «c'est une pathologie» !

- Pourquoi docteur : Qu’est-ce que le lipœdème ?

Pr. Barbara Hersant : Le lipœdème est une pathologie chronique et inflammatoire chez la femme. Il existe quelques rares cas d’hommes qui souffrent de cette pathologie, mais cela reste vraiment très anecdotique : ce sont des patients qui souffrent d’atrophie testiculaire ou de problèmes hormonaux. Mais c’est principalement une pathologie féminine et cela touche, selon les estimations, environ 11 % des femmes après la puberté.



Cette maladie chronique entraîne des accumulations de graisse au niveau des membres inférieurs, mais également des membres supérieurs. Elle entraîne aussi des problèmes, notamment une difficulté à atteindre la satiété. Ainsi, le lipœdème peut être un facteur de risque d’obésité.

- Quels sont les mécanismes biologiques du lipœdème ?

Pr. B.H : Il y a probablement une composante génétique liée au lipœdème. Il existe également une atteinte inflammatoire, avec une graisse pathologique au niveau des membres. On observe aussi une atteinte des vaisseaux sanguins, avec une microangiopathie et des œdèmes de la graisse et une atteinte des vaisseaux lymphatiques, avec une stase lymphatique dans la graisse, qui entretient cette inflammation permanente.

"Une maladie qui entraîne des douleurs importantes et une déformation du corps"

Cette graisse devient alors douloureuse. Non seulement elle déforme le corps, mais elle entraîne également de nombreux symptômes : douleurs, lourdeurs, hématomes spontanés. Certaines patientes présentent aussi une augmentation des douleurs de type jambes sans repos.

- Est-ce un caprice esthétique ou un vrai problème médical ?

Pr. B.H : Ce n’est pas du tout un caprice esthétique : le lipœdème est une pathologie. Que cela soit clair ! C’est une maladie qui entraîne des symptômes, avec des douleurs très importantes au niveau des membres inférieurs, une déformation du corps et, par conséquent, une altération de la qualité de vie. Les patientes peuvent avoir des difficultés à se chausser, à s’habiller, ainsi qu’une fatigabilité à l’effort : monter les escaliers, marcher sur du plat ou en dénivelé devient plus difficile. Comparées à des personnes du même âge, elles ressentent un réel inconfort dans la vie quotidienne.

- Comment soigne-t-on le lipœdème ?

Pr. B.H : Le lipœdème nécessite un traitement médical au long cours, voire à vie. Tout d’abord, il faut adopter un équilibre alimentaire avec un régime plutôt anti-inflammatoire, c’est-à-dire pauvre en sucres (rapides et lents), avec une limitation du pain, des pâtes, etc. Si la patiente souhaite en consommer, elle peut se tourner vers des aliments complets comme le pain complet, le riz complet ou le riz sauvage. Il est également recommandé de réduire le gluten et de privilégier les protéines. Il faut diminuer la consommation de viande rouge et limiter les produits laitiers (un produit laitier par jour maximum).

"Le sport est essentiel, la marche, le renforcement musculaire, les activités aquatiques"

Il existe aussi la thérapie dite décompressive : elle comprend le port de vêtements compressifs, comme des collants de compression. Attention à ne pas les confondre avec les collants de contention (utilisés en cas d’insuffisance veineuse). On privilégiera des collants de compression rectiligne de classe 2 ou 3, afin de stimuler la circulation lymphatique, associés à des drainages lymphatiques manuels.

Enfin, le sport est essentiel : il comprend la marche (30 minutes par jour), le renforcement musculaire et les activités aquatiques.

- À quel moment consulter ?

Pr. BH : Si vous constatez que, depuis la puberté ou après un événement hormonal car il s’agit d’une maladie liée aux variations hormonales, comme la prise d’une pilule contraceptive, une stimulation hormonale pour une PMA, une grossesse ou la périménopause que vos membres se déforment, deviennent plus volumineux, douloureux, avec une sensation de lourdeur, des gonflements ou des hématomes spontanés, il est important de consulter.

Un angiologue pourra poser le diagnostic

Adressez-vous à votre médecin traitant, qui pourra vous orienter vers un angiologue (médecin vasculaire) afin de poser le diagnostic.

- Quels signes doivent nous alerter ?

Pr. B.H : Une dysmorphie, c’est-à-dire un corps disproportionné, avec en général une taille fine et des membres inférieurs ou des bras volumineux, associés à des symptômes comme la lourdeur, les hématomes spontanés et un inconfort dans la vie quotidienne.

Dans ce cas, il faut penser au lipœdème et consulter votre médecin traitant et/ou un angiologue.