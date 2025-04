Système lymphatique : quand le «nettoyeur» de notre organisme tombe en panne !

L'ESSENTIEL Le lymphœdème, provoqué par une mauvaise circulation de la lymphe, peut entraîner un gonflement durable et douloureux des membres, sans traitement curatif à ce jour.

Le système lymphatique assure le nettoyage interne de notre corps et soutient nos défenses immunitaires. Son bon fonctionnement est vital.

Les recherches menées à l’Inserm visent à détecter la maladie plus tôt, éviter les formes graves, et, à terme, réparer les tissus touchés.

Ce réseau de petits vaisseaux, relié à des organes comme les ganglions ou la rate, joue un rôle clé : il aide à éliminer les déchets produits par nos cellules, transporte des graisses, de l’eau en trop, et surtout… Il nous aide à nous défendre contre les infections.

Dans ce système circule la lymphe, un liquide un peu jaunâtre qui agit comme une navette pour notre système immunitaire. Elle capte les microbes, les toxines et autres indésirables sur son passage, puis les conduit vers les ganglions, qui les filtrent comme des centres de tri très efficaces.

Mais quand ce système se bloque ou se détériore, c’est là que les problèmes commencent.

Le lymphœdème : une maladie encore trop méconnue

Parfois, la lymphe n’arrive plus à circuler correctement. Résultat : elle s’accumule dans une zone du corps, provoquant un gonflement souvent impressionnant, appelé lymphœdème. Cela touche le plus souvent un bras ou une jambe, rendant les gestes du quotidien douloureux et compliqués. Dans les pays tropicaux, une infection parasitaire peut en être la cause. Dans les pays occidentaux, c’est souvent après une opération (comme l’ablation de ganglions lors d’un cancer) que le système lymphatique est endommagé.

Parfois, ce gonflement s’estompe au bout de quelques mois. Mais il arrive qu’il s’installe durablement. La peau s’épaissit, le tissu devient dur, enflammé… et les massages ne suffisent plus à soulager. En prime, la zone devient plus fragile face aux infections, car les défenses immunitaires locales sont affaiblies.

Lymphœdème : la recherche avance

Aujourd’hui, il n’existe toujours pas de traitement pour guérir un lymphœdème chronique. La prise en charge repose sur des gestes simples mais contraignants : drainage manuel, bandages compressifs et activité physique adaptée.

Heureusement, la recherche avance. À Toulouse, l’équipe de l’Inserm dirigée par Barbara Garmy-Susini s’efforce de mieux comprendre cette maladie. Leur objectif ? Trouver des signes précoces du trouble pour intervenir rapidement, mais aussi développer des traitements capables de réparer les vaisseaux lymphatiques abîmés et stopper l’évolution vers la forme chronique.

Un espoir bienvenu pour les milliers de personnes qui vivent chaque jour avec cette pathologie invisible… mais bien réelle.