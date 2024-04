Un premier essai sur l'homme vise à transformer des ganglions lymphatiques en foie

L'ESSENTIEL En France, la moyenne de temps d'attente d’une greffe hépatique est de 7 mois.

Cette longue attente conduit parfois au décès des malades.

Afin de trouver une solution à ce problème, un premier essai sur l'homme pourrait bientôt permettre de faire évoluer des ganglions lymphatiques en foie.

Après plus d'une décennie de développement, le premier essai sur l'homme d'un traitement visant à lutter contre l'insuffisance hépatique en phase terminale (ESLD) en transformant des ganglions lymphatiques en foie a débuté.

Transformer des ganglions lymphatiques en foie : en quoi consiste le traitement ?

"Nous avons administré à notre premier patient un traitement clinique utilisant ses propres ganglions lymphatiques comme bioréacteurs vivants pour régénérer un organe", a déclaré le Dr Michael Hufford, cofondateur et PDG de LyGenesis, l'entreprise à l'origine du traitement.

Le traitement consiste à prélever les principales cellules fonctionnelles d'un foie donné - les hépatocytes - et à les injecter dans les ganglions lymphatiques, ces petits organes en forme de haricot qui aident le système immunitaire en filtrant les particules étrangères (comme les virus à l'origine d'infections).

Une fois dans les ganglions lymphatiques, les cellules hépatiques devraient se développer et se diviser, puis se connecter au système circulatoire en développant des vaisseaux sanguins. "Avec le temps, ce ganglion lymphatique disparaîtra et il ne restera plus qu'un organe miniature", a expliqué Michael Hufford au New Scientist.

Transformer des ganglions lymphatiques en foie : une méthode déjà testée sur des animaux

Il s'agit d'une procédure qui a déjà donné de bons résultats chez certains animaux. Les chercheurs l'ont testée sur des porcs en modifiant chirurgicalement leur foie pour imiter une maladie hépatique humaine et en injectant dans les ganglions lymphatiques des hépatocytes provenant d'échantillons de foie sain. Les six porcs opérés ont développé un mini-foie et ont donc montré des signes de guérison de l'insuffisance hépatique.

L'essai sur l'homme permettra de tester la sécurité, la tolérance et l'efficacité de cette thérapie cellulaire régénératrice sur 12 personnes atteintes d'ESLD.

Greffe de foie : une liste d’attente très longue pour les malades dans le besoin

En cas d’insuffisance hépatique en phase terminale, une transplantation est souvent nécessaire, mais un certain nombre de facteurs peuvent s'y opposer. Certains patients sont par exemple tout simplement trop malades pour être en mesure de subir une intervention chirurgicale.

Cependant, l'un des principaux problèmes est la longueur de la liste d'attente pour une transplantation. À l'heure actuelle, près de 10.000 personnes aux États-Unis attendent un foie de donneur, et environ 12 % de ces personnes mourront dans l’année alors qu'elles sont sur la liste. En France, la moyenne de temps d'attente de la greffe hépatique est de 7 mois, parfois plus.

"Si notre étude est concluante et que nous obtenons l'approbation de la FDA, notre thérapie cellulaire allogénique pourrait permettre à un foie donné de traiter plusieurs dizaines de patients atteints d'ESLD ", estime pour finir Michael Hufford.