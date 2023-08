Lymphœdème : la jambe d’un mannequin américain pèse plus de 40 kg

L'ESSENTIEL Le mannequin américain, Mahogany Geter, souffre d’un lymphœdème depuis sa naissance.

Cette maladie provoque l'apparition de liquide dans sa jambe gauche, qui pèse plus de 40 kg, en raison d'un mauvais fonctionnement du système lymphatique.

Elle peut apparaître spontanément sans cause, mais peut aussi survenir après une chirurgie, un accident, une virulente infection ou une ablation des ganglions.

Winnie Harlow, Coco Labbée, Sofia Jirau, Jeyza Gary… Ces dernières années, de plus en plus de femmes présentant des maladies, comme le vitiligo, l’alopécie, la trisomie 21 ou l’ichtyose lamellaire, font carrière dans le mannequinat. Sur les réseaux sociaux, elles illustrent leurs pathologies par des photos pour sensibiliser les internautes et les encourager à s’accepter et à s’aimer tels qu’ils sont. C’est récemment le cas du mannequin américain Mahogany Geter. "Je suis née avec une maladie appelée lymphœdème", a-t-elle écrit dans la légende d’un cliché publié sur son compte Instagram en 2019.

Un lymphœdème est lié à un mauvais fonctionnement du système lymphatique

D’après le Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV), le lymphoedème est un gonflement, qui survient fréquemment chez les femmes et le plus souvent au niveau des membres inférieurs. Il se forme lorsque les vaisseaux lymphatiques n’arrivent plus à drainer la lymphe, qui s'accumule alors dans les tissus situés sous la peau. "On constate souvent une jambe où le lymphœdème prédomine", indique l’Hôpital Américain de Paris. Ce trouble peut être primitif, soit apparaître spontanément sans cause. Mais, il peut aussi survenir à cause d’une malformation des vaisseaux lymphatiques, de leur obstruction ou leur dégradation après une chirurgie, un accident, une virulente infection ou une ablation des ganglions (nodules situés le long du système lymphatique).

Lymphoedème : "on ne veut pas être dévisagé par tout le monde"

Sur les photos publiées sur ses réseaux sociaux, Mahogany Geter met en avant sa jambe gauche, qui gonflée et pèse plus de 40 kg. "C'est difficile de vivre avec cette maladie, car on veut juste se sentir normal et ne pas être dévisagé par tout le monde en public. Quand j'étais plus jeune, j'avais l'impression que Dieu m'avait maudite, je ne me sentais jamais jolie ou mignonne, chaque fois que je passais devant un miroir et que je voyais mes jambes, je me noyais dans la tristesse, je pleurais dans ma chambre. En vieillissant, j'ai appris à mieux m'accepter. (…) Je voulais promouvoir le fait qu'il est beau d'être différent. (…) Cela s'adresse à tous ceux qui luttent contre les handicaps ou le manque de confiance en soi", a expliqué le mannequin.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Mahogany Geter (@model.mahoganyyg)

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Mahogany Geter (@model.mahoganyyg)

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Mahogany Geter (@model.mahoganyyg)

Comment traiter un lymphœdème ?

Le CHUV signale qu’à ce jour il n’existe pas de traitement permettant de guérir un lymphœdème. Cependant, il est possible de réduire l’œdème et ralentir son développement. Pour cela, il convient d’avoir recours au drainage lymphatique, qui aide à la lymphe à remonter vers le cœur et ainsi à réduire le gonflement. "Durant la phase initiale du traitement, des bandages compressifs multicouches sont appliqués en complément du drainage lymphatique manuel." Ensuite, on applique une contention élastique qui empêche la lymphe de s'accumuler à nouveau.