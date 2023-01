Hypermobilité articulaire : quelle est cette maladie dont est atteinte Billie Eilish ?

L'ESSENTIEL L’hypermobilité articulaire généralisée est relativement fréquente.

Actuellement, cette maladie se dépiste à l’aide de deux outils : le score de Beighton et le questionnaire en 5 parties (5QP).

13 ans. C’est l’âge auquel l’auteure-compositrice-interprète Billie Eilish a appris qu’elle était touchée par l’hypermobilité articulaire. "Pendant mon adolescence, je me suis détestée. Ça venait en grande partie de la colère que j'éprouvais à l'égard de mon corps. La douleur qu'il me causait me rendait folle", a raconté la chanteuse, âgée de 21 ans aujourd’hui, au magazine Vogue US.

"J'ai eu l'impression que mon corps m'a fait du mal pendant des années"

Durant son enfance, elle avait pour ambition de devenir danseuse. À la puberté, elle voit son rêve s’envoler à cause d'une fracture de la plaque de croissance située au niveau de l'une de ses hanches. "Je me suis blessée", a-t-elle précisé. Après cette lésion, elle est suivie régulièrement par des médecins. Plusieurs diagnostics erronés ont été posés. Quelques mois plus tard, les praticiens lui annoncent qu’elle souffre d’hypermobilité articulaire. "J'ai eu l'impression que mon corps m'a fait du mal pendant des années. J'ai dû passer par un processus où je me suis dit : 'mon corps m’appartient et il ne me veut pas du mal'", a expliqué l’artiste américaine.

Hypermobilité articulaire : des luxations répétées aux articulations

Cette affection, aussi appelée "syndrome d'hypermobilité articulaire", correspond à la capacité des articulations à de se déplacer au-delà des limites normales. D’après l'association SED'in France, l’hypermobilité peut être locale, c’est-à-dire toucher une ou deux articulations, périphérique, soit affecter des doigts et orteils, ou généralisée.

Selon l’Orphanet, les personnes atteintes d’hypermobilité articulaire peuvent souffrir de luxations répétées au niveau des grosses articulations, telles que la hanche, l'épaule, le coude ou la rotule. "Les patients présentent souvent des douleurs musculaires et articulaires et peuvent développer des lésions articulaires dégénératives à un âge relativement jeune", peut-on lire sur son site.