Articulations : que se passe-t-il quand on fait craquer ses doigts ?

L'ESSENTIEL L'arthrose est provoquée par une atteinte du cartilage.

Elle est généralement liée au vieillissement : 80 % des personnes de plus de 80 ans sont concernées.

C’est un soulagement intense pour celui qui le fait, et c’est parfois gênant pour les personnes qui l’entourent. Le craquement des doigts est un geste simple, mais sujet à de nombreuses rumeurs. Certains l’accusent de provoquer de l’arthrose, d’autres d’abîmer les articulations. Un chirurgien orthopédique de la clinique Cleveland (États-Unis), Kim L. Stearns, fait le point sur les mythes et les vérités sur le craquement de doigt.

Que se passe-t-il vraiment lorsqu’on fait craquer ses doigts ?

Lorsqu'une personne fait ce geste, cela émet un son caractéristique, comme un craquement. Selon ce spécialiste, ce bruit est tout à fait normal car le mouvement libère du gaz sous forme de bulles d'azote autour des articulations. "Les chercheurs ne savent pas si le son émis par le craquement de vos jointures est celui de la formation ou de la libération de bulles de gaz, note Kim L. Stearns. Mais de toute façon, ce n'est que du gaz."

Craquement de doigt : est-il responsable de l’arthrose ?

Il y a une idée persistante autour du craquement de doigt : il serait responsable de la formation d’arthrose au niveau des articulations. Cette maladie, qui concerne dix millions de France selon l'Inserm, engendre une destruction progressive du cartilage articulaire. Elle est douloureuse et gênante pour les activités quotidiennes, et pour l'heure, aucun traitement ne permet de la soigner.

Depuis de nombreuses années, des chercheurs ont démontré que cette rumeur populaire était fausse. Kim L. Stearns cite notamment une étude de 2017, qui a permis de comparer les doigts de personnes ayant l’habitude de les craquer, à ceux de personnes ne le faisant pas. "Il n'y avait aucune différence de force de saisie entre les craqueurs et les non-craqueurs, observe ce professionnel de santé. Cette même étude a trouvé une différence dans l'épaisseur du cartilage de la tête métacarpienne, ce qui peut indiquer l’arthrose, mais n'est pas allée jusqu'à suggérer que la fissuration des articulations en était la cause." Il évoque une autre recherche, parue en 2011, qui avait observé les effets d’années passées à se craquer les doigts. Ses conclusions démontrent que la quantité de craquement des articulations et sa durée dans le temps, n’ont pas d’impact sur le risque d’arthrose. Selon lui, les preuves scientifiques disponibles indiquent qu'il y a, en fait, peu ou pas d'effets secondaires à long terme associés à ce geste.

Craquement de doigt : quels sont les risques ?

En revanche, le chirurgien orthopédique précise qu’il existe différentes manières de se craquer les doigts, et certaines ne sont pas recommandées. "Ne tirez pas ou n'appuyez pas avec trop de force et faites attention à la direction", conseille-t-il. Si cela provoque une douleur, c’est que le geste n’était pas adapté. Dans le cas où votre doigt gonfle, ou s’il est tordu, il est conseillé de consulter un professionnel de santé, il peut s’agir d’une blessure au niveau du ligament.