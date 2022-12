Lipœdème : quelle est cette maladie chronique dont souffre Kelly Helard ?

L'ESSENTIEL Le lipœdème peut survenir sans contexte de surpoids.

Les pieds des malades ne sont pas touchés par cette accumulation anormale de tissus graisseux sous la peau.

Dans le lipœdème, le tissu graisseux est chargé en eau entre les lobules graisseux. Cela donne cet aspect spécifique de petites balles de ping pong au toucher.

À Noël, Kelly Helard, candidate de l’émission "Mamans & Célèbres" diffusée sur TFX, a publié une vidéo sur son compte Instagram dans laquelle elle fait du trampoline qu’elle considère comme "une vraie passion". "Et oui c’est très cardio, pas de repos et 45 minutes non-stop", a-t-elle ajouté dans la légende.

Sous cette publication, une de ses abonnés lui a fait remarquer qu’elle souffrait sans doute d’une affection chronique. "Les gens disent que tu maigris difficilement et que tu as une morphologie spéciale. Au vu de tes bras et tes jambes, je suis quasi sûre que tu souffres de lipœdème. Renseigne-toi auprès d'un angiologue qui connaît la maladie et qui pourra te la diagnostiquer. (…) Si tu as des douleurs dans les jambes et une sensation de lourdeur dans les bras ça peut être un signe de plus de la maladie", a écrit l’internaute dans les commentaires.

Lipœdème : "J’en souffre depuis ma première grossesse"

Quelque temps après, Kelly Helard a décidé de lui répondre. "J’en ai parlé dans mon livre et oui, j’en souffre depuis ma première grossesse, mais en France on est mal renseigné. (…) On m’a parlé du lipœdème, un trouble chronique héréditaire de la répartition des tissus adipeux au niveau des cuisses, jambes et hanches. (…) Elle n'est pas sévère, mais c'est énervant car je suis à la salle du lundi au vendredi, je fais attention à mon alimentation et je maigris mais moins vite que la normale. Je ne désespère pas, j'ai déjà perdu 30 kilos", a confié la mère de deux enfants en story Instagram.

Une femme sur 10 serait touchée par le lipœdème

D’après l’hôpital américain de Paris, cette maladie chronique méconnue se caractérise par une accumulation anormale de tissus graisseux sous la peau, qui survient le plus souvent de manière symétrique au niveau des jambes (de bas en haut depuis la cheville jusqu’aux genoux ou cuisses) et parfois au niveau des bras.

Le lipœdème concernerait une femme sur 10. Il s’installe progressivement dès l’adolescence, mais peut aussi se présenter après une grossesse ou la ménopause. Cette pathologie, probablement provoquée par une prédisposition génétique, est "une grande source d’inconfort, d’hypersensibilité des membres concernés, associés à une souffrance esthétique et psychique", peut-on lire sur le site de l’établissement.

Lipœdème : quels sont les symptômes et les traitements ?

Cette affection invalidante se manifeste par une douleur modérée à sévère, une propension aux hématomes, une fatigue, une lourdeur et un inconfort aux jambes. Selon l’hôpital américain de Paris, le traitement du lipœdème repose sur différents systèmes de compression adaptés aux habitudes et à la morphologie du patient. Son poids et ses habitudes alimentaires sont aussi surveillés. "L’activité sportive a une place très importante. Le drainage lymphatique réalisé par les kinésithérapeutes peut également beaucoup aider. Enfin, le traitement radical du lipœdème repose sur la chirurgie", a poursuivi l’établissement.