Qu’est-ce que la vascularite dont souffre Ashton Kutcher?

L'ESSENTIEL La maladie de Horton qui atteint en particulier les parois des grosses artères est l'une des vascularites les plus fréquentes.

La maladie de Horton touche environ 1 individu sur 1000 entre 60 et 69 ans, et jusqu'à 1 individu sur 120 après 80 ans. Les femmes sont plus touchées que les hommes

"Chanceux d'être en vie". C’est en ces termes que l’acteur, connu pour ses rôles dans les séries télévisées That 70s Show et Mon Oncle Charlie a évoqué la maladie qui l’a touché il y a trois ans.

Dans l’émission de survie "Running Wild with Bear Grylls: The Challenge" à laquelle il a participé, il témoigne: "J’ai eu cette forme étrange et très rare de vascularite, qui a altéré ma vision, mon audition, tout mon équilibre".

Inflammation

La vascularite désigne un groupe de maladies auto-immunes rares causées par une inflammation des vaisseaux sanguins et qui peuvent être déclenchées par certaines infections ou certains médicaments, d’après le Manuel MSD. Toutes les formes de cette maladie impliquent un gonflement des parois des vaisseaux sanguins et les symptômes sont communs : fièvre, perte de poids et des douleurs. Dans ses formes les plus graves, la vascularite peut causer des problèmes de vue et d'audition, ainsi que des anévrismes ou encore des crises cardiaques.

Un an

"Je ne savais pas si je pourrais un jour revoir, je ne savais pas si je pourrais entendre à nouveau, je ne savais pas si je pourrais un jour remarcher", raconte l'acteur qui a mis un an à se remettre de cette épreuve.

Sur twitter, il a tenu à rassurer ses fans sur son état et partage sa vision de ce moment difficile: "J'ai complètement récupéré. Tout va bien. Je vais de l'avant (…) Dès lors qu'on voit nos obstacles comme des choses qui sont faites pour nous, pour nous donner ce dont nous avons besoin, alors la vie commence à devenir amusante, affirme-t-il. On commence à surfer sur ses problèmes au lieu de vivre en dessous."