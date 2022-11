Œil défaillant : quel est le trouble dont souffre la chanteuse Katy Perry ?

L'ESSENTIEL Le syndrome de l’œil paresseux affecte environ 2 à 3 % des enfants.

La cause du blépharospasme est le plus souvent inconnue.

Le 25 octobre, une vidéo de Katy Perry est devenue virale sur les réseaux sociaux en quelques heures. Dans cette dernière, la chanteuse américaine terminait de chanter un de ses tubes en plein concert à Las Vegas, qui avait eu lieu la veille. Problème : son œil droit semble ne pas fonctionner correctement, car sa paupière se ferme tout seul tandis que son autre œil est ouvert. Elle tente à plusieurs reprises de le rouvrir en appuyant sur sa tempe. Quelques minutes plus tard, sa paupière s’ouvre à nouveau.

En 2016, Katy Perry avait déclaré souffrir d’un syndrome de l’œil paresseux

Cet incident a fait émerger de nombreuses hypothèses. Certains internautes pensent que ce problème oculaire était causé par un accident de faux-cils, le stress ou la fatigue. D’autres supposent que l’artiste est atteinte du syndrome de Ramsay Hunt dont souffre également Justin Bieber. Autre théorie : Katy Perry est touchée par le syndrome de l’œil paresseux, aussi appelé "amblyopie", car en 2016, elle avait confié en souffrir lors d’une discussion avec un candidat de l’émission American Idol.

Pour rappel, l’amblyopie cause une dégradation de la vue qui survient lorsque le cerveau ne prend pas en compte l’image qu’il reçoit d’un des yeux. Selon le Manuel MSD, ce trouble oculaire, qui apparaît généralement avant l’âge de 2 ans, est provoqué par un problème de focalisation, un strabisme, un glaucome, la cataracte ou d’autres troubles. Les patients "peuvent ne présenter aucun signe, ou présenter des symptômes comme le fait de plisser les yeux, de couvrir un œil, ou d’avoir un œil qui regarde dans une direction différente de l’autre. (…) Si elle est diagnostiquée et traitée tôt, l’amblyopie peut être corrigée", peut-on lire sur son site.

Blépharospasme : la chanteuse est-elle atteinte de ce trouble oculaire ?

Une autre pathologie pourrait expliquer son problème oculaire qui s’est manifesté en plein concert. Il s’agit du blépharospasme, une maladie qui touche plus les femmes que les hommes. D’après le Manuel MSD, ce trouble est un spasme des muscles orbiculaires de l'œil provoquant un clignement involontaire et une fermeture de l'œil. "Dans les cas les plus sévères, les patients ne peuvent pas ouvrir les yeux. Les spasmes peuvent être aggravés par la fatigue, la lumière intense et l'anxiété", précise-t-il.

Le traitement du blépharospasme repose sur une injection de toxine botulique de type A dans les muscles de la paupière et des anxiolytiques. Les médecins peuvent aussi envisager une intervention chirurgicale de section des muscles périorbitaires. Les patients ont aussi la possibilité de porter des lunettes de soleil pour réduire leur sensibilité à la lumière.