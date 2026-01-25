Jusqu’à quel âge vit-on en bonne santé en France ?

L'ESSENTIEL À 65 ans, les Françaises peuvent espérer vivre encore 11,8 ans sans incapacité, contre 10,2 ans pour les hommes.

Depuis 2008, l’espérance de vie sans incapacité à 65 ans a augmenté de 1 an et 9 mois pour les femmes comme pour les hommes.

En France, l’espérance de vie sans incapacité à 65 ans est supérieure à la moyenne européenne, qui est de 9,2 ans pour les hommes et 9,6 ans pour les femmes.

11,8 ans pour les femmes, 10,2 ans pour les hommes. C’est le nombre d’années de vie en bonne santé qu’il reste à vivre aux Françaises et aux Français à 65 ans, selon la dernière étude annuelle de la Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques (Drees). Autrement dit, à cet âge, les femmes peuvent espérer vivre sans incapacité jusqu’à 76,8 ans, et jusqu’à 75,2 ans pour les hommes.

1 an et 9 mois d’espérance de vie en bonne santé en plus depuis 2008

L’espérance de vie en bonne santé est le nombre d’années qu’une personne peut espérer vivre sans être limitée dans les activités de la vie quotidienne. Depuis 2008, elle a augmenté de 1 an et 9 mois pour les femmes comme pour les hommes. La Drees avance trois causes possibles :

l’apparition plus tardive des maladies chroniques liées à l’âge, ce qui retarde les limitations qu’elles imposent dans la vie quotidienne ;

des progrès dans la prise en charge de ces pathologies, permettant d’en réduire la durée ou l’impact ;

une meilleure adaptation de l’environnement de vie, rendant les problèmes de santé dont les personnes souffrent moins limitants au quotidien.

L’espérance de vie en bonne santé se distingue de celle plus classique, qui correspond à la durée totale qu’une personne peut espérer vivre, qu’elle soit en bonne ou en mauvaise santé. En France, elle est de 83 ans, soit 1,9 an au-dessus de la moyenne des pays de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), selon le Panorama de la santé 2025 réalisé par l’instance.

Une espérance de vie en bonne santé supérieure à la moyenne européenne

En ce qui concerne l’espérance de vie sans incapacité, la France est aussi très bien classée au niveau européen. La moyenne européenne est de 9,2 ans pour les hommes et 9,6 ans pour les femmes, que les Français dépassent donc de 1 an et 4 mois et de 2 ans et 5 mois pour les Françaises.

"En 2023, la France est 3e parmi les 27 pays de l’Union européenne pour l’espérance de vie sans incapacité des femmes à 65 ans (elle était au 5e rang en 2022), et 7e pour [celle] des hommes à 65 ans, peut-on lire dans l’étude de la Drees. Elle est au 2e rang pour l’espérance de vie des femmes et des hommes à 65 ans." Pour l’ensemble des pays de l’Union européenne, les chiffres les plus récents datent de 2023, raison pour laquelle cette année sert de comparatif.

Autre bonne nouvelle de ce rapport, la Drees indique qu’à 65 ans, une femme peut espérer vivre encore 18,5 ans sans incapacité forte, c’est-à-dire sans handicap. Dans cette catégorie, les hommes ont aussi une belle longévité de 15,8 ans. D’après ces chiffres, il semblerait donc qu’il fait bon vivre en France !