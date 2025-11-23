Le conseil d'un ophtalmologue contre la myopie : «Laissez les enfants dehors !»

- Pourquoi Docteur : La semaine qui arrive sera celle de la myopie. Ce trouble de la vision est pour vous un enjeu de santé publique. Pourquoi ?

Dr Romain Nicolau : La myopie touche aujourd’hui 30% de la population et avec notre mode de vie qui nous fait passer beaucoup de temps sur les écrans, elle est en train d’exploser et d’ici 15 à 20 ans on va passer à 50% de myopes ! Et même si la myopie permet de voir avec une correction le problème est que cette maladie peut déclencher à l’âge adulte des pathologies oculaires graves comme le glaucome, la cataracte, voire des décollements de rétine. Le but aujourd’hui est donc de ralentir l’évolution de la myopie le plus tôt possible parce qu’une myopie légère n'entraîne pas de complications avec des risques de cécité en lien avec des myopies fortes.

- Cette hausse des cas de myopie concernerait principalement les enfants …

Oui, elle vient des enfants, à 90 %. Après, il faut se méfier d’une myopie qui peut apparaître entre 17 et 20 ans que l’on appelle la myopie étudiante, liée à une période de vie où l’on va beaucoup lire et beaucoup écrire, où l’on va beaucoup travailler enfermé dans sa chambre, mais la plupart du temps des myopies sont peu sévères.

- Alors, comment agir dès l’enfance contre la myopie ?

Pour l’enfance, ce qui est recommandé c’est qu’un enfant voit au moins un ophtalmologiste avant l’âge de 3 ans ou au plus tard à 5 ou 6 ans. Mais souvent la myopie va être diagnostiquée au moment où l’enfant va rentrer en primaire et va commencer à se plaindre de ne pas bien voir de loin.

"Un enfant ne simule pas, s'il se plaint c'est qu'il a vraiment un problème de vision"

A cet âge un enfant ne simule pas s’il se plaint c‘est qu’il a vraiment un problème de vision. Une fois que le diagnostic est fait, on peut donner aux parents des règles simples à respecter pour essayer de ralentir la myopie et en fonction du degré de la myopie et de l’âge de l’enfant proposer des solutions thérapeutiques adaptées.

- Vous-même dîtes avoir souffert de myopie durant votre enfance. Comment l’avez-vous vécu ?

Ma myopie est apparue dans les années. J’ai senti ma vue baisser lorsque j’étais en primaire et j’ai alerté mes parents sur mes difficultés à voir de loin. Ils m’ont emmené consulter un ophtalmologiste qui a confirmé le diagnostic et j’ai commencé à porter des lunettes dès l’âge de 7 ans. Et ensuite, entre 7 ans et 18 ans, j’ai senti ma vue baisser tous les six mois… et je voyais régulièrement mon ophtalmo qui ne disait « votre myopie avance ». A l’époque il n’existait que les verres de myopes en cherchant toujours à sous-corriger pour soi-disant ralentir l’évolution de la myopie. Alors en fait je restais toujours dans un flou !

- Depuis qu’est-ce qui a changé pour vous ?

Il y a 4 ou 5 ans j’ai pris la décision de me faire opérer parce que je ne supportais plus ni les lunettes ni les lentilles et l’on m’a placé des implants dans les yeux qui ont corrigé ma myopie. Depuis tout va bien, cela m’a changé la vie, j’ai eu l’impression de devenir une personne normale à 35-40 ans !

- Quelles sont les causes qui peuvent aggraver l’évolution d’une myopie ?

La première cause c’est trop de vision de près, de passer son temps à lire à écrire… ou à regarder l’écran de son téléphone ! Et un autre facteur est de ne pas passer suffisamment de temps dehors. La règle aujourd’hui est de passer tous les jours au moins deux ou trois heures en extérieur en lumière du jour.

"Dans les régions où les enfants passent beaucoup de temps dehors il y a très peu de myopes"

Pour l’anecdote, j’ai un patient qui avait été pris en otage et qui a développé une myopie à trente ans parce qu’il avait été maintenu enfermé tout le temps…

- Pourquoi cette importance de la lumière du jour ?

A partir du moment où le cristallin n’essaie pas de faire la mise au point pour voir de près, votre oeil ne peut plus s’allonger. On voit d’ailleurs que dans les régions comme l’Afrique où les enfants passent beaucoup de temps dehors il y a très peu de myopes alors qu’en Asie où ils passent leur temps sur des écrans ou dans des environnements ultra-technologiques, plus de 50% de la population est myope.

- Depuis quelques années on parle de nouveaux verres capables de ralentir la myopie. Ces dispositifs fonctionnent ?

Il existe en effet depuis 4 ou 5 ans de nouveaux verres qui permettent de ralentir la myopie d’environ 30%. Cela fonctionne grâce à la présence au centre de ces verres d’un système de défocalisation qui brouille un peu la vision. C’est très bien d’utiliser ce type de verres avec un enfant qui n’a jamais porté de lunettes auparavant parce que cela ne donne pas une vision parfaite et pour les personnes habituées à d’autres verres, le cerveau va mettre du temps à s’y habituer.

"La chirurgie va traiter la myopie mais pas forcément freiner son évolution"

Il existe aussi pour freiner la myopie des lentilles que l’on ne porte que la nuit et qui permettent de se passer de toute forme de correction durant la journée. Et puis il y a les gouttes d’atropine à petite dose qui empêchent l’œil de chercher systématiquement l’accomodation.

- Et la chirurgie ?

La chirurgie va traiter la myopie mais par forcément freiner son évolution ! Les patients qui ont eu des implants dans les yeux et qui ont eu des myopies extrêmement fortes n’ont jamais eu de baisse de vue suite à l’intervention. Cette technique est abordable à partir de 18 ans.

- Pour les plus jeunes, c’est à éviter ?

Avant 18 ans il est plus raisonnable d’utiliser les autres méthodes. Mais j’ai eu le cas d’une jeune fille de 12 ans qui m’a été adressée pour une myopie très sévère, à la limite d’un niveau où l’on est presque aveugle, elle ne voyait presque plus rien en classe, ne pouvait plus aller au sport avec ses copines. Les parents étaient désemparés parce que personne ne voulait rien faire. En accord avec eux, j’ai pris la décision de l’opérer et depuis, cela fait deux ans, elle n’a jamais eu de nouvelle dégradation de sa vision.

- Comment se passe cette intervention ?

On place les implants dans les yeux avec une anesthésie générale et trois ou quatre heures après les patients voient ! A part l’anesthésie qui est lourde, il n’y a aucun problème.

- Vos conseils en matière de prévention de la myopie ?

Les enfants, laissez-les dehors ! Et ne leur donnez pas votre téléphone, évitez les tablettes. En revanche, la télévision n’’st pas un problème puisque là on est à distance de l’écran. Un examen ophtalmologique régulier est toujours à recommander.