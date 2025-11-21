  • CONTACT
Autisme : une supplémentation prénatale en acide folique et en multivitamines pour réduire le risque ?

Les enfants dont les mères ont pris des compléments à base d’acide folique et de multivitamines sont moins susceptibles de présenter des troubles du spectre de l'autisme.

Autisme : une supplémentation prénatale en acide folique et en multivitamines pour réduire le risque ?
L'ESSENTIEL
  • La prise d’acide folique et/ou en multivitamines chez la mère est associée à une réduction de 30 % du risque d’autisme chez l'enfant.
  • Dans le détail, une diminution de 30 % pour l'acide folique et de 34 % pour les multivitamines a été observée.
  • Ces résultats ont d'importantes implications en matière de santé publique, suggérant qu'une supplémentation prénatale pourrait contribuer à atténuer le risque de TSA chez le bébé.

De précédentes recherches montrent que des mutations génétiques et des facteurs environnementaux contribuent au risque de troubles du spectre de l'autisme (TSA). Dans la liste des facteurs environnementaux, on retrouve la nutrition maternelle prénatale, qui est identifiée comme modifiable. Les suppléments d'acide folique et de multivitamines figurent parmi les interventions les plus accessibles aux femmes avant et pendant la grossesse.

Pour rappel, l’acide folique favorise la méthylation de l'ADN et la régulation épigénétique, processus essentiels au neurodéveloppement et à la formation du tube neural, liés au développement structurel du cerveau. Les préparations multivitaminées apportent généralement de la vitamine B12, de la vitamine D, de l'iode et d'autres micronutriments qui contribuent au maintien de l'équilibre immunitaire, modulent l'inflammation et soutiennent la synthèse des neurotransmetteurs et le métabolisme des acides aminés. Ces derniers créent ainsi un contexte nutritionnel susceptible de favoriser un développement cérébral fœtal optimal.

Les précédents "résultats restent non concluants"

Plusieurs travaux ont examiné le lien entre la prise prénatale d'acide folique et de suppléments multivitaminiques par la mère et l’autisme chez l'enfant, "mais les résultats restent non concluants", selon des chercheurs de l’université Curtin (Australie) et de plusieurs universités éthiopiennes. Ainsi, dans une nouvelle étude, ils ont voulu synthétiser les données probantes existantes sur cette association. Pour ce faire, l’équipe a analysé 8 revues systématiques et méta-analyses, qui portaient au total sur 101 études primaires incluant 3.029.208 participants. Cinq des revues évaluaient la supplémentation maternelle en acide folique et les autres examinaient la supplémentation en multivitamines, en lien avec les troubles du spectre de l'autisme chez l'enfant.

Acide folique, multivitamines : 30 % de risque en moins de TSA grâce à la supplémentation maternelle

D’après les résultats, publiés dans la revue Plos One, une supplémentation prénatale en acide folique et/ou en multivitamines est associée à une réduction de 30 % du risque de TSA chez l'enfant. L'analyse de sous-groupes par type de supplément a montré qu'une supplémentation maternelle prénatale en multivitamines diminuait le risque d’autisme de 34 %. La prise d’acide folique chez la mère était liée à une baisse de 30 % du risque de troubles du spectre de l'autisme chez l'enfant.

Les auteurs estiment que ces résultats sont suffisamment probants pour recommander l'intégration d'une supplémentation en acide folique et en multivitamines dans les protocoles de soins, avant la conception et jusqu'au début de la grossesse.

