Autisme : le microbiote intestinal en cause ?

L'ESSENTIEL Selon une nouvelle étude, il n’y a pas de preuve scientifique suffisante pour établir un lien entre microbiote intestinal et autisme.

Les résultats des études observationnelles se contredisent et les expériences sur les souris utilisent des modèles comportementaux qui ne sont pas valides pour imiter les symptômes des TSA.

Les essais contrôlés randomisés, qui sont les plus fiables selon les chercheurs), ne montrent aucun bénéfice à l’usage de probiotiques par rapport à un placebo.

1 à 2 % de la population française seraient touchées par un trouble du spectre de l'autisme (TSA), selon le ministère de l’Enseignement supérieur, qui indique que ce pourcentage est en augmentation. Les TSA se manifestent par des troubles de la communication, des interactions sociales, ainsi qu’une restriction et une répétition des comportements, des intérêts et des activités, indique l’Assurance Maladie. Actuellement, aucun traitement médicamenteux ne guérit l’autisme. "Mais une prise en charge adaptée améliore les capacités fonctionnelles des personnes concernées à interagir avec le monde qui les entoure et à s’y adapter”, souligne l'Institut national de la santé et de la recherche médicale (Inserm).

Le lien présumé entre microbiote et autisme repose sur trois types de preuves

Dans une nouvelle étude, publiée dans la revue Neuron, des chercheurs ont analysé le lien entre microbiote intestinal et l’autisme. Depuis plusieurs années, cette idée "a gagné en popularité dans la littérature scientifique et la presse grand public”, écrivent-ils dans leurs travaux. Certains avancent même que la prise de probiotiques, le suivi d’un régime alimentaire spécial ou la transplantation fécale pourraient, en modifiant la composition du microbiote, améliorer les symptômes des TSA. Selon les auteurs, le lien présumé entre microbiote et autisme repose sur trois types de preuves : des études observationnelles chez l'humain, des expériences précliniques chez la souris et des essais cliniques chez l'humain. Ils les ont passés en revue pour évaluer leur fiabilité.

Les probiotiques n’améliorent pas les symptômes de l’autisme

D'après les résultats, les études observationnelles se contredisent. Les expériences sur les souris utilisent des modèles comportementaux qui ne sont pas valides pour imiter les symptômes des TSA. Les essais contrôlés randomisés (qui sont les plus fiables selon les chercheurs), ne montrent aucun bénéfice à l’usage de probiotiques par rapport à un placebo. Les régimes alimentaires et les transplantations fécales n’améliorent pas plus les symptômes des TSA. Ainsi, les scientifiques déconseillent aux familles d’investir dans les traitements à base de probiotiques - souvent coûteux - ou d’imposer un régime alimentaire aux enfants atteints de TSA.