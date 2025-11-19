Les douleurs chroniques augmentent les risques d’hypertension

L'ESSENTIEL Les douleurs chroniques peuvent être liées au développement de l'hypertension artérielle.

La durée et la localisation de la douleur jouent un rôle dans la probabilité de développer une hypertension artérielle.

La dépression et l'inflammation expliquent en partie le lien entre la douleur chronique et l'hypertension artérielle.

En France, environ un tiers des adultes souffrent de douleurs chroniques. Qu’elles soient articulaires, musculaires, inflammatoires ou neuropathiques, elles perturbent grandement le quotidien des patients. Mais pas seulement. Une étude publiée dans la revue Hypertension montre que la douleur chronique peut aussi augmenter le risque d’hypertension artérielle.

La douleur chronique peut augmenter le risque d’hypertension jusqu’à 75 %

Pour déterminer les effets de la douleur chronique sur la santé cardiovasculaire, les chercheurs ont repris les dossiers médicaux de plus de 200.000 adultes vivant aux USA. Les participants ont également répondu à un questionnaire sur leurs douleurs (niveau, emplacement, durée…), leur impact sur leur quotidien et sur leur santé mentale. Ils ont été suivis en moyenne pendant 13,5 ans.

L’analyse des données montre que près de 10 % des volontaires ont développé une pression artérielle élevée pendant l’étude. Par ailleurs, les personnes ayant des douleurs chroniques généralisées présentaient un risque d'hypertension artérielle accru de 75 % par rapport à celles qui ne ressentaient aucune souffrance. De plus, la douleur à court terme était associée à un risque 10 % plus élevé de tension artérielle élevée tandis que la douleur chronique localisée était liée à un risque plus élevé de 20 %.

Les risques de pression artérielle trop élevés étaient aussi liés à l’emplacement de la douleur. Ainsi, si elle était généralisée, elle était associée à un risque 74 % plus élevé de développer une hypertension artérielle. Les personnes qui avaient des douleurs abdominales chroniques étaient 43 % plus susceptibles de faire de l’hypertension. Le taux était de 22 % avec les migraines et de 19 % si l'affliction était située au niveau du cou ou à l’épaule. Les maux chroniques de la hanche et de dos représentaient respectivement un risque accru de 17 % et 16 %.

"Plus la douleur est diffuse, plus le risque de développer de l'hypertension est élevé”, explique la Dr Jill Pell de l'Université de Glasgow (Royaume-Uni) et auteure principale de l'étude dans un communiqué.

La dépression joue un rôle dans le lien douleur chronique/hypertension

L’étude révèle aussi que l’association entre la douleur chronique et la hausse des risques d’hypertension est nourrie en partie par la dépression et l’inflammation. En effet, la dépression (11,3 % des participants) et l'inflammation (0,4 %) représentaient 11,7 % du lien découvert entre les maux chroniques et l'élévation de la pression artérielle.

La Dr Jill Pell confirme que l’association "s'explique en partie par le fait que la douleur chronique augmente la probabilité de souffrir de dépression, et que la dépression accroît ensuite le risque d'hypertension". "Cela suggère que le dépistage et le traitement précoces de la dépression chez les personnes souffrant de douleurs pourraient contribuer à réduire leur risque d'hypertension", précise-t-elle.

La chercheuse et ses collègues appellent ainsi les professionnels de santé à être attentif à la tension artérielle et à la santé mentale des patients souffrant de douleurs chroniques. Il est particulièrement important de prendre en charge l’hypertension précocement, car il s’agit d’un "facteur de risque majeur de maladies cardiovasculaires et de décès".