Maladie coronarienne : un mauvais odorat pourrait révéler un risque accru

L'ESSENTIEL Un lien a été découvert entre un mauvais odorat et un risque accru de maladies coronariennes chez les personnes âgées.

Toutefois, ce lien s'estompe au fil des années.

Des recherches supplémentaires sont nécessaires pour comprendre l'association découverte.

Et si un simple test d’odorat pouvait aider à détecter les risques cardiaques des personnes âgées ? C’est ce que laissent penser des travaux de chercheurs de l’université d'État du Michigan publiés dans la revue JAMA Otolaryngology-Head & Neck Surgery, le 30 octobre 2025.

Les scientifiques ont, en effet, découvert un lien entre un mauvais sens olfactif et les maladies coronariennes, pathologies des artères du cœur, chez les seniors.

Un lien entre perte d’odorat et maladies coronarienne

Pour cette recherche, l’équipe a suivi 5.142 personnes en bonne santé et ayant un âge moyen de 75 ans pendant près de 10 ans. Leur sens de l’odorat a été évalué au cours de la 5e visite annuelle. Ce test reposait sur l’identification de 12 parfums. Les scientifiques considéraient que les volontaires avaient un mauvais odorat s’ils reconnaissaient au moins de 8 odeurs. Durant la période de l’étude, 280 participants ont été diagnostiqués avec une insuffisance coronarienne, aussi appelée coronaropathie.

L’analyse des données a révélé qu’un odorat altéré était associé à un risque accru de maladie coronarienne. Toutefois, le lien était le plus fort dans les 2 et 4 ans après le test avec un risque de maladie cardiaque doublé. Les chercheurs ont en effet remarqué qu’il avait ensuite tendance à s’affaiblir au fil des années. Ainsi, les volontaires n’avaient “plus que” 59 % de risque après 6 ans, 22 % après 8 ans et 8 % après 9 ans.

Par ailleurs, "l’association entre un odorat modéré et le risque de maladie coronarienne était plus faible, mais présentait une évolution temporelle similaire à celle observée pour un odorat faible", précisent les auteurs de l’étude.

Coronaropathie : évaluer l’odorat pour repérer les personnes à risque ?

"Les résultats de l'étude suggèrent qu'une mauvaise olfaction évaluée par un seul test olfactif peut signifier un risque futur élevé de maladie coronarienne chez les personnes âgées", concluent les chercheurs. Si leurs résultats sont confirmés par d’autres travaux, mesurer les capacités olfactives des patients pourrait être un moyen simple de repérer les patients à risque.