Les bienfaits du romarin sur la peau validés par la science

L'ESSENTIEL Chez des souris, un extrait de romarin accélère la vitesse de cicatrisation et atténue la fibrose, qui se caractérise par un durcissement des tissus et une perte d'élasticité, uniquement sur zone de la blessure.

En parallèle, les chercheurs ont constaté qu’un capteur nerveux de la peau, le TRPA1, était également crucial pour stimuler la cicatrisation.

Les animaux dépourvus de TRPA1 dans les neurones sensoriels ne présentent pas ces réponses pro-régénératives, ce qui confirme son rôle de médiateur essentiel.

En général, les plaies guérissent en laissant une cicatrice, caractérisée par un tissu fibrotique "qui perturbe l'architecture et la fonction initiales du tissu." Les traitements limitant la fibrose et favorisant la cicatrisation régénérative restent un besoin clinique majeur non satisfait, selon des chercheurs de l’université de Pennsylvanie (États-Unis). "L'extrait de romarin, en particulier sous forme d'huiles et de crèmes topiques, a suscité un vif intérêt auprès du grand public pour ses propriétés supposées cicatrisantes. Cependant, son efficacité et son mécanisme d'action restent mal compris." C’est pourquoi les scientifiques ont réalisé une étude.

L’extrait de romarin oriente le processus de cicatrisation vers une régénération saine de la peau

Pour les besoins des recherches, les auteurs ont créé une crème à base d'acide carnosique, un antioxydant naturel principalement présent dans le romarin, afin d'accélérer la cicatrisation des plaies et de restaurer les follicules pileux, les glandes sébacées et le cartilage. Leur produit a été testé sur des souris. Les résultats, publiés dans la revue JCI Insight, ont révélé que l’extrait de romarin accélérait la vitesse de cicatrisation et atténue la fibrose. L’effet du romarin était localisé. En effet, la cicatrisation sans traces n'a eu lieu que quand la crème à l'acide carnosique était appliquée sur la zone de la blessure, et non lorsqu'elle était appliquée sur une peau éloignée de la plaie. Sur le plan mécanique, l’équipe a identifié que l'acide carnosique, un composant bioactif majeur des feuilles de romarin, active un capteur nerveux particulier de la peau, le TRPA1, afin d'améliorer la régénération tissulaire. Lorsque la crème a été testée sur des souris dépourvues du capteur TRPA1, elle a perdu son efficacité.

Demander l’avis d’un médecin avant d’utiliser du romarin

Bien que ces données soient encourageantes, les chercheurs rappellent qu’ils ne disposent "pas encore de méthodes pour obtenir ce résultat de manière systématique chez l'Homme." Ainsi, ils conseillent aux patients de consulter un médecin avant d'intégrer des produits de soin à base de romarin à leur routine quotidienne ou de préparer leurs propres préparations à base de romarin. Néanmoins, compte tenu de l'accessibilité et du faible coût du romarin, les scientifiques espèrent que leurs découvertes inspireront de nouvelles recherches sur son utilisation dans le traitement des plaies chez les êtres humains, en particulier chez les patients présentant un risque élevé de cicatrices.