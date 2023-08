Une protéine dans le lait accélère la cicatrisation

L'ESSENTIEL La caséine est une protéine issue du lait de vache.

Des chercheurs ont mis au point des pansements imbibés de cette protéine.

Ils ont observé une amélioration de la cicatrisation avec ces pansements chez les rats.

Caséine… C’est le nom de la protéine qui permet de cicatriser plus vite, du moins chez les rongeurs, d’après les résultats d’une nouvelle étude menée par les chercheurs de l’University College London (UCL) et relayée sur leur site internet.

Cicatrisation : des pansements imbibés de caséine sur les plaies

Cette protéine est naturellement présente dans le lait de vache. Pour observer son impact sur la cicatrisation, les scientifiques ont mis au point des bandages imbibés de caséine. Ils les ont ensuite testés sur des rats qui avaient des plaies. En parallèle, il y avait deux autres groupes : celui dans lequel les rongeurs avaient des pansements normaux et un autre où ils n'avaient tout simplement pas de bandage.

Les chercheurs ont suivi la cicatrisation des lésions pendant quatorze jours au total, en faisant des analyses - photographies, mesures, examens au microscope - à trois, sept, dix jours et à la fin.

La caséine améliore la cicatrisation

Ainsi, les scientifiques ont observé qu'à 14 jours, les plaies des rats traités avec les bandages imbibés de caséine s’étaient résorbées à 5,2 % de leur taille d'origine, contre 31,1 % dans le groupe ayant des pansements normaux et 45,6 % dans le groupe non traité. Autrement dit, la cicatrisation était plus rapide pour le groupe de rats qui avait les pansements imbibés de caséine.

“Les matériaux naturels ont de merveilleuses propriétés, dont beaucoup restent inconnues, explique le Dr Jubair Ahmed, l’un des auteurs de cette étude. Nous savions que la caséine avait des propriétés cicatrisantes, nos résultats montrent qu’elle pourrait avoir d’autres applications médicales, comme avec ces pansements. D’autres travaux sont nécessaires pour s'assurer que les pansements imbibés de caséine sont sûrs et efficaces chez l'Homme, mais ces premiers résultats sont prometteurs.” Les auteurs soulignent qu’à ce stade de leurs recherches, les pansements qu’ils ont mis au point ne sont pas toxiques pour la santé.

Dans l'hypothèse que ces pansements soient mis sur le marché, ils présentent un autre avantage : le prix de la caséine, peu élevé selon les auteurs, qui rendrait ce traitement accessible au plus grand nombre.