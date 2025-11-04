Sommeil : pourquoi la mélatonine doit être utilisée avec modération

L'ESSENTIEL Chez les adultes souffrant d'insomnie, ceux dont les dossiers médicaux électroniques indiquaient une utilisation à long terme de mélatonine présentent un risque environ 90 % plus élevé de développer une insuffisance cardiaque sur cinq ans.

Les patients prenant de la mélatonine sont près de 3,5 fois plus susceptibles d'être hospitalisés pour insuffisance cardiaque que ceux n’en utilisent pas.

Ils avaient aussi deux fois plus de risques de mourir de toutes causes confondues.

En cas d’insomnie, les compléments alimentaires à base de mélatonine sont souvent présentés comme une solution. Pour rappel, il s’agit d’une petite molécule synthétisée dans notre cerveau, dont l’action soporifique aide à s’endormir. Sa production "s’accroît en fin de journée, lorsque la lumière baisse. Sa concentration dans le sang augmente pour atteindre son maximum vers 3 ou 4 heures du matin, puis elle chute pour redevenir minimale au moment où il serait temps de se lever. Mais la luminosité extérieure peut changer la donne : la lumière perçue par notre rétine est directement transmise à notre principale horloge interne, localisée dans une partie du cerveau nommée hypothalamus", indique l’Inserm.

Étant donné que de nombreuses personnes se tournent vers les versions synthétiques chimiquement identiques de cette hormone, qui sont en vente libre, des chercheurs du SUNY Downstate Health Sciences University (État-Unis) ont voulu déterminer les effets à long terme de cette supplémentation. Pour une étude préliminaire, ils ont examiné les dossiers médicaux électroniques de 130.838 adultes, âgés en moyenne de 56 ans, souffrant d'insomnie chronique. Ces derniers ont exclu les personnes ayant déjà reçu un diagnostic d'insuffisance cardiaque ou s'étant vu prescrire d'autres médicaments pour le sommeil. Ensuite, les auteurs ont classé les participants ayant utilisé de la mélatonine à long terme (usage défini comme une durée d'un an ou plus, documentée dans leurs dossiers médicaux électroniques) dans le "groupe mélatonine". Quant aux patients dont les dossiers médicaux ne mentionnaient aucune prise de mélatonine, ils ont été classés dans le "groupe sans mélatonine".

L'utilisation prolongée de mélatonine est néfaste pour la santé cardiaque

Les premiers résultats, présentés lors des sessions scientifiques 2025 de l'American Heart Association à La Nouvelle-Orléans, montrent que l’utilisation de mélatonine pendant 12 mois ou plus augmente de 90 % le risque d’insuffisance cardiaque sur cinq ans chez les adultes insomniaques. Un constat similaire a été observé lorsque les scientifiques ont analysé les personnes ayant reçu au moins deux prescriptions de mélatonine à au moins 90 jours d'intervalle. Les travaux révèlent également que les volontaires prenant de la mélatonine étaient près de 3,5 fois plus enclins à être hospitalisés pour insuffisance cardiaque que ceux n'en prenant pas (19 % contre 6,6 %). Les participants du groupe mélatonine étaient près de deux fois plus susceptibles de décéder, toutes causes confondues, que ceux du groupe sans mélatonine (7,8 % contre 4,3 %) sur la période de cinq ans.

"Notre étude ne peut pas prouver de relation de cause à effet direct"

"Les compléments de mélatonine sont généralement considérés comme une option sûre et 'naturelle' pour améliorer le sommeil. Il était donc frappant de constater des augmentations aussi constantes et significatives des problèmes de santé graves, même après avoir pris en compte de nombreux autres facteurs de risque", a déclaré Ekenedilichukwu Nnadi, qui a dirigé les recherches avant de préciser que celles-ci présentent de limites. "Une insomnie plus sévère, une dépression/anxiété ou l'utilisation d'autres médicaments favorisant le sommeil pourraient être liées à la fois à l'utilisation de mélatonine et au risque cardiaque. De plus, bien que l'association que nous avons constatée soulève des inquiétudes quant à la sécurité de ce complément alimentaire largement utilisé, notre étude ne peut pas prouver de relation de cause à effet direct. Cela signifie que des recherches supplémentaires sont nécessaires pour tester la sécurité de la mélatonine pour le cœur."