Endormissement : la mélatonine est-elle la solution miracle ?

L'ESSENTIEL La mélatonine est une hormone liée au sommeil.

Des compléments alimentaires à base de mélatonine sont utilisés pour mieux dormir.

L'Inserm alerte sur ces produits, dont les effets ne sont pas toujours prouvés scientifiquement.

Les compléments alimentaires envahissent les rayons des pharmacies et para-pharmacies depuis quelques années. Chacun d’entre eux agit sur une problématique précise. Dans le cas des troubles du sommeil, ces produits sont généralement composés de mélatonine. Selon l’Inserm, près d’1,4 millions de boîtes de compléments alimentaires à base de mélatonine auraient été vendues en 2018 en France. Pourtant, les bénéfices de ces produits ne sont pas confirmés par des avis scientifiques.

Troubles du sommeil : qu’est-ce que la mélatonine ?

Cette hormone du sommeil est une molécule synthétisée par le cerveau : son action facilite notre endormissement. "Elle possède en outre une activité ‘chronobiotique’ qui participe à la synchronisation de notre horloge biologique avec le rythme circadien, ce cycle de 24 heures auquel la plupart des fonctions de notre organisme sont soumises", indique l’Inserm. Au fur et à mesure de la journée, sa concentration dans le sang évolue : elle augmente en fin de journée, jusqu’à atteindre un pic vers 3 ou 4 heures du matin, puis elle diminue jusqu’au lever. "En prenant la mélatonine de synthèse contenue dans des compléments alimentaires, l’idée est de ‘forcer’ un peu la nature, pour augmenter la concentration de mélatonine dans l’organisme et favoriser l’endormissement", explique l’organisme.

Mélatonine : des effets différents selon le type de troubles du sommeil

Pourtant, les preuves scientifiques sur les bienfaits de la mélatonine pour lutter contre les troubles du sommeil sont limitées. "Les études qui s’intéressent aux effets de la prise de mélatonine sur le sommeil ou sur différents troubles comportent souvent des limites méthodologiques, souligne l’Inserm. Par exemple, les doses de mélatonine contenues dans les compléments testés (et dans ceux qui sont commercialisés), la durée des expériences et du suivi des participants ainsi que les critères d’inclusion varient souvent d’une étude à l’autre, ce qui complique la possibilité de généraliser les résultats." Les travaux scientifiques les plus "solides" confirment un intérêt des compléments de mélatonine dans le cas de troubles du sommeil liés à une dérégulation du rythme circadien, comme en cas de décalage horaire. Ils peuvent aussi être efficaces chez les personnes souffrant de cécité totale afin de retrouver un rythme circadien sur 24 h. Chez les personnes de plus de 55 ans, ils peuvent réduire le temps d’endormissement, mais les effets varient selon les individus. "En revanche, peu d’effets ont été rapportés concernant la fréquence des réveils pendant la nuit ou sur la qualité du sommeil", conclut l’Inserm.

Quels sont les risques associés à la mélatonine ?

Les compléments alimentaires à base de mélatonine peuvent surtout déclencher des effets secondaires : somnolence, vertiges, maux d’estomac, nausées ou encore maux de tête. "Chez certains patients, des interactions médicamenteuses ayant des conséquences plus graves peuvent survenir, alerte l’Inserm. Il faut être particulièrement vigilant en cas de grossesse ou d’allaitement, d’épilepsie, de problèmes de coagulation ou encore de maladies auto-immunes." Quelle que soit la situation, il est recommandé d’échanger avec un médecin avant de prendre de la mélatonine.