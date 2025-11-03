Maman diabétique de type 1 : peut-on allaiter sans risque quand la glycémie est élevée ?

L'ESSENTIEL La glycémie des mères à une faible répercussion sur la composition du lait maternel.

Les mères diabétiques de type 1 peuvent ainsi allaiter sans crainte même si leur taux de glucose est élevé.

Ces conclusions ne peuvent être transposées aux femmes souffrant de diabète de type 2, sans nouvelle étude.

Si dans la majorité des cas, devenir maman est une grande joie, il faut reconnaître qu’elle s’accompagne de nombreuses inquiétudes et peurs. Et, elles peuvent être encore plus importantes chez les jeunes mères diabétiques de type 1. Doivent-elles par exemple s’abstenir d’allaiter quand leur glycémie est élevée puisque les bébés ayant une alimentation riche en glucose ont plus de risque de souffrir d’obésité ?

Après avoir étudié la question, des chercheuses canadiennes peuvent les rassurer : l’allaitement ne présente pas de risque pour le nourrisson, même lorsque leur taux de glucose est très haut.

Diabète de type 1 : une glycémie élevée n’est pas une contre-indication à l’allaitement

Pour cette étude, les scientifiques ont suivi 11 mères atteintes de diabète de type 1. Elles ont fourni des échantillons de leur lait maternel 6, 12 et 24 semaines après la naissance de leur enfant. Les jeunes mamans devaient aussi noter la quantité de lait ingéré par leur bébé, son poids avant et après la tétée. Les participantes portaient également un appareil qui enregistrait, en continu, leur taux de glucose sanguin.

Dans un premier temps, les chercheuses ont constaté que la glycémie des mères mesurée entre 90 et 120 minutes avant la tétée est corrélée à la teneur en glucose et en fructose de leur lait. Par contre, elle n'est pas corrélée à la concentration d'autres composantes importantes du lait, entre autres le lactose, qui représente 85 % de tous les sucres du lait humain, les protéines et les acides gras libres. De plus, le taux de glucose de la mère n'était pas lié au taux de leptine (une hormone qui régule l'appétit) dans le lait.

En d’autres termes, les répercussions de la glycémie sur la composition globale du lait maternel sont vraiment minimes… et ne représentent pas de risque pour les bébés.

"Le glucose et le fructose sont très peu abondants dans le lait humain. En guise de comparaison, la concentration de lactose est 100 fois plus élevée que celle du glucose, explique Patricia Lemieux, professeure à la Faculté de médecine de l'Université Laval dans un communiqué. Pour les femmes qui gèrent bien leur diabète, la décision d'allaiter ne devrait pas être influencée par leur glycémie."

Allaitement : des résultats qui concernent uniquement le diabète de type 1

Les auteures de l’étude, publiée dans la revue Diabètes Care, précisent que leurs résultats concernent uniquement les diabétiques de type 1. Ils ne peuvent pas être élargis aux patientes atteintes de diabète de type 2, sans nouvelle étude. "Il y a plusieurs autres éléments à considérer avec le diabète de type 2, souligne la professeure Lemieux. Par contre, les plus récentes lignes directrices de Diabète Canada recommandent l'allaitement chez toute patiente diabétique."

En effet, de précédents travaux avaient mis en évidence que l’allaitement maternel avait un impact positif sur l’équilibre glycémique et sur la perte du poids des femmes diabétiques.