Arthrose du genou : un «jumeau numérique» permet de définir le meilleur traitement

L'ESSENTIEL La chirurgie du genou concerne plus de 100 000 personnes chaque année en France.

Sa cause principale : la douleur liée à l'arthrose du genou.

Les patients ayant utilisé un "jumeau numérique" pour prédire le meilleur traitement ont connu une amélioration significative de la santé de leur genou.

L'opération du genou consistant à mettre en place une prothèse concerne plus de 100 000 personnes par an en France dont l'âge moyen est de 71 ans avec une proportion plus importante de femmes (63%) par rapport aux hommes (37%). La principale cause de ces interventions est l'arthrose du genou et les douleurs ou difficultés de mobilité qu'elle entraîne. Mais il s'agit d'opérations complexes qui peuvent reposer sur différentes techniques selon le degré d'usure de l'articulation, sa déformation ou l'état des ligaments. Afin que la bonne décision soit prise, un outil basé sur l'IA et reposant sur le principe du "jumeau numérique" aiderait les patients pour une prise en charge répondant le mieux à leur situation. C'est ce que révèle une étude menée par des chercheurs de l'université du Texas à Austin.

Le "jumeau numérique" permet de clarifier les préférences de traitement

Le "jumeau numérique" est défini par le croisement entre les données de santé d'un patient, cliniques et biologiques, et ce que l'IA permet de recenser comme traitements préconisés par la science. Cet outil permet de prédire les risques et bénéfices pour chaque patient et contribue à clarifier les préférences de traitement.

L'étude présentée dans The Lancet repose sur un essai clinique réalisé sur 200 personnes atteintes d'arthrose du genou à un stade avancé. Elle montre que ceux qui ont utilisé l'outil permettant d'établir le profil de leur "jumeau numérique" ont bénéficié d'une prise en charge mieux adaptée à leur situation, qu'il s'agisse ou non d'une intervention chirurgicale, et ont constaté des améliorations significatives de la santé de leur genou dans les 6 à 9 mois suivant la consultation.

"Donner aux patients les moyens de prendre des décisions éclairées"

"Il ne s'agit pas de remplacer le chirurgien mais de donner aux patients les moyens de prendre des décisions éclairées et en toute confiance concernant leurs soins", précise le Dr Prakash Jayakumar, auteur principal de l'étude et professeur de chirurgie à l'université d'Austin. Il souligne par ailleurs avoir "constaté qu'une approche personnalisée appuyée par l'IA permettait aux patients de se sentir mieux préparés et plus satisfaits, ce qui peut se traduire par de meilleurs résultats".