Les exercices d’affirmation de soi boostent la santé mentale

L'ESSENTIEL Les affirmations de soi sont de brefs exercices dans lesquels les gens réfléchissent à leurs valeurs fondamentales, à leur identité et à leurs traits positifs.

Elles aident à augmenter le bien-être général des gens et les rendre plus heureux de manière durable et significative.

Il pourrait être bénéfique de proposer ces exercices à l'école ou à l'université.

Les exercices d’affirmation de soi, vous connaissez ? Cela consiste par exemple à faire la liste de ses qualités et ses traits de caractère positifs ou encore à réfléchir à ses besoins et à ses valeurs. Et vous auriez tout intérêt à en faire régulièrement. Une étude, publiée par l'American Psychological Association, montre que cette pratique a des effets bénéfiques durables sur le bien-être et la santé mentale.

Les exercices d’affirmation de soi réduisent l’anxiété et boostent le bien-être

Souhaitant faire le point sur les effets de l’affirmation de soi sur la santé mentale, les chercheurs ont repris 129 études s’étant intéressées à cette pratique. Soixante-dix-huit travaux ont été menés aux États-Unis, dix en Europe, six en Asie et les autres dans des pays différents ou non spécifiés. Cela représente un total de 17.748 participants ayant entre 12 ans et 72 ans. Le bien-être et la santé mentale des volontaires étaient évalués pendant ces expériences.

Les analyses ont montré que les affirmations de soi avaient des effets positifs sur le bien-être général (humeur et satisfaction de vie), le bien-être social (sentiment d'appartenance à la communauté), la perception de soi et l'estime de soi. Elles ont également réduit les symptômes négatifs tels que l'anxiété et la mauvaise humeur. "Ces effets ne se sont pas dissipés immédiatement, précisent les auteurs dans leur communiqué. Ils ont persisté au fil du temps, avec un suivi moyen de près de deux semaines dans toutes les études."

Les exercices d’affirmation de soi étaient aussi bien bénéfiques pour les adolescents, les étudiants que les adultes. Et cela, quel que soit le pays. "Cependant, l'effet des affirmations de soi sur la perception de soi était plus marqué chez les adultes que chez les adolescents, et l'effet sur le bien-être général était plus marqué chez les participants américains que chez les participants asiatiques et européens", ajoutent les chercheurs.

Affirmation de soi : il faudrait proposer des exercices à l’école

"Même des exercices d'affirmation de soi brefs et peu coûteux peuvent apporter des bienfaits psychologiques significatifs en termes d'amélioration du bien-être personnel et social", a déclaré l'auteure de l'étude, Minhong (Maggie) Wang de l'Université de Hong Kong. "Plus important encore, ces bienfaits sont à la fois immédiats et durables."

Ce qui la conduit à plébisciter l'intégration de stratégies d'affirmation de soi dans les programmes de bien-être, "notamment dans les écoles et les universités". "Les enseignants et les parents peuvent utiliser ces stratégies pour apporter un soutien psychologique immédiat aux élèves afin de les aider à surmonter les difficultés et à développer leur résilience face aux situations difficiles. Ces stratégies peuvent favoriser le bien-être individuel et social, ainsi que renforcer les liens sociaux au sein des communautés", explique l’experte.