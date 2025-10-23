Qu’est-ce que le paragangliome dont est atteinte Laurence Boccolini ?

L'ESSENTIEL Laurence Boccolini est atteinte d'un paragangliome intra tympanique.

Laurence Boccolini est atteinte d’une tumeur rare de l’oreille. Dans l’émission Jet de Luxe, diffusée sur Youtube, l’animatrice télé de 62 ans a donné de ses nouvelles. En mars dernier, elle avait annoncé être atteinte d’un paragangliome intra tympanique. Aujourd’hui, elle confie que la maladie la fait toujours souffrir.

Laurence Boccolini et Paragangliome : une tumeur rare, mais non-cancéreuse

"C’est un paragangliome intra tympanique extrêmement rare qui s’est installé dans une zone qu’on ne peut atteindre sous peine de toucher la déglutition, la voix ou de paralyser les muscles de mon visage ou de l’épaule", expliquait l’animatrice au Parisien en mars. Cette tumeur n’est pas cancéreuse. "On ne peut rien faire si ce n’est l’empêcher de grossir via la radiothérapie", ajoutait-elle. Dans la vidéo disponible sur la chaîne de Jordan De Luxe depuis le 21 octobre, elle explique que "ce n’est pas fini du tout". "On doit attendre encore deux ans pour voir si elle se rétracte, développe-t-elle. Ce qui est dangereux, c’est qu’elle est contre le cerveau et elle peut me paralyser le visage et la voix." Les médecins surveillent attentivement l’évolution de la tumeur et des séances de rayons ont été réalisées afin de ralentir sa progression. "Ce n’est pas une expérience joyeuse", poursuit-elle. Décidée à parler de la maladie pour faire de la sensibilisation, Laurence Boccolini a déclaré ensuite : "On ne choisit pas ce qui nous arrive, mais on peut choisir la façon d’y faire face".

Qu’est-ce qu’un paragangliome ?

Comme le rappelle l’Institut Gustave Roussy, ces tumeurs sont rares : environ 600 nouveaux cas de paragangliomes sont recensés chaque année. Dans plus de 80 % des cas, il s’agit de tumeurs bénignes et localisées. "Un paragangliome est une tumeur développée aux dépens des paraganglions, qui sont des groupements de cellules neuroendocrines situés le long des axes vasculaires et nerveux de la tête et du cou et le long de la colonne vertébrale, précise l’Institut. Les paragangliomes peuvent se développer au niveau du cou et de la partie basse du crâne, du thorax, de l’abdomen ou du petit bassin."

L’Institut Gustave Roussy souligne que ces tumeurs peuvent générer des symptômes variables : acouphènes, pertes auditives, troubles de la voix ou vertige. Dans d’autres cas, les personnes concernées vont ressentir des douleurs, de la fièvre ou perdre l’appétit. Le traitement dépend de la tumeur et de sa localisation.