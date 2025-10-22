Comment la ménopause restructure le cerveau d'une femme

L'ESSENTIEL Une nouvelle étude relie les changements structurels du cerveau aux troubles cognitifs, émotionnels et physiologiques de la ménopause

Il y a par exemple des réductions du volume de matière grise dans les cortex frontaux et temporaux ou encore dans les régions de l'hippocampe. Ces dernières sont liées à la mémoire et la fonction exécutive.

Pour les chercheurs, leurs travaux pourraient aider à mieux prendre en charge les femmes ménopausées.

L’étude CLIMATERE, menée par l’Hôpital Foch, a récemment révélé que 49 % des femmes ménopausées se sentaient plus fatiguées qu’avant et 27 % confiaient être victimes de brouillard cérébral. Les Françaises ne sont pas les seules à présenter ces symptômes à cette période de la vie. Les plaintes de troubles cognitifs et émotionnels ont été émises par un très grand nombre de patientes à travers le monde.

Une nouvelle étude aurait trouvé un lien entre ces symptômes et des changements structurels du cerveau pendant la ménopause. Ses conclusions seront présentées lors du congrès annuel de la Menopause Society organisé à Orlando du 21 au 25 octobre.

Le cerveau change durant la ménopause

Pour mieux comprendre l’origine des changements cognitifs, émotionnels et physiologiques qui apparaissent à la ménopause, des chercheurs de la School of Behavioral and Brain Sciences au Ponce Health Sciences University (Porto Rico) ont repris l’ensemble des recherches menées sur les modifications structurelles du cerveau observées chez les femmes ménopausées.

Les analyses confirment que certains de ces symptômes peuvent être liés à des modifications cérébrales. À la ménopause, des réductions du volume de matière grise dans le cortex frontal et le cortex temporal ainsi que dans l'hippocampe, régions essentielles à la mémoire et aux fonctions exécutives, sont observées. "Ces pertes volumétriques ont été associées à une baisse des performances cognitives, notamment de la mémoire verbale et visuospatiale", précisent les auteurs dans leur communiqué.

De plus, des hypersignaux accrus de la substance blanche ont été relevés par de nombreuses études, notamment chez les femmes ménopausées précocement ou souffrant de bouffées de chaleur fréquentes. Il s’agit des points lumineux visibles à l'IRM et ils témoignent souvent de "lésions tissulaires généralement dues à une diminution du flux sanguin. Ces lésions peuvent entraîner des symptômes neurologiques tels qu'un déclin cognitif, des troubles de l'équilibre et des sautes d'humeur, et sont associées à un risque accru d'accident vasculaire cérébral et de démence", indiquent les experts.

Certaines données suggèrent une récupération partielle du volume de matière grise après la ménopause. Ce qui pourrait indiquer que des processus neuro-plastiques compensatoires sont en place.

Autre constat : Il y a une densité accrue de récepteurs aux œstrogènes pendant la transition ménopausique. Cela pourrait représenter "une réponse adaptative à la baisse des taux hormonaux, bien qu'elle ait également été associée à une dégradation de la mémoire", remarquent les chercheurs.

Pour l’équipe, toutes les données qu’elle a recueillies permettent de lier les troubles cognitifs, émotionnels et physiologiques qui apparaissent à la ménopause (comme le brouillard cérébral, la fatigue, les difficultés de concentration, les sautes d'humeur) à des changements structurels observés dans le cerveau.

Étudier le cerveau pour mieux comprendre les troubles de la ménopause

"Ce type de travail met en évidence la nécessité de continuer à explorer la relation entre le cerveau et la ménopause, en particulier leur lien avec les symptômes cognitifs, émotionnels et comportementaux que les femmes éprouvent au cours de cette étape", remarque Angélica Rodríguez, doctorante en psychologie à l'Université Ponce Health Sciences de Porto Rico, ayant participé à l’étude.

"Cette étude représente l'ensemble cumulatif des connaissances scientifiques par rapport aux changements structurels qui se produisent dans le cerveau pendant la ménopause, ajoute le Dr. Stephanie Faubion, directrice médicale de la Menopause Society. Ces données, espérons-le, mèneront à une meilleure compréhension des facteurs sous-jacents à certains des problèmes cognitifs ressentis par les femmes pendant la transition ménopausique afin que nous puissions finalement identifier des thérapies efficaces."