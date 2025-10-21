  • CONTACT
Sport durant la grossesse : une étude dévoile de premiers bienfaits

Le CHU de Clermont-Ferrand mène une étude inédite sur l’activité physique pendant la grossesse. Objectif : accompagner les femmes enceintes et mesurer les bienfaits du sport pour la mère et l’enfant.

Sport durant la grossesse : une étude dévoile de premiers bienfaits Vasyl Dolmatov / istock
L'ESSENTIEL
  • L’étude Pregmouv aide les femmes enceintes à intégrer le sport dans leur quotidien.
  • Elle montre des effets positifs sur le corps et le moral.
  • Cette initiative pourrait changer le suivi de grossesse en France.

Et si l'activité physique devenait un soin à part entière pendant la grossesse ? C'est le pari de l'étude "Pregmouv", pilotée par le CHU de Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme), qui explore depuis septembre 2024 comment accompagner les femmes enceintes dans une pratique sportive adaptée, et quels en sont les effets sur leur santé et celle de leur futur bébé.

Des bénéfices physiques et mentaux

"Il y a souvent l'entourage et les mauvais conseils comme moins pratiquer, rester calme et faire moins d'activité physique pendant la grossesse", regrette Chloé Barasinski, sage-femme et maître de conférences à l'origine du projet, citée par Ici Pays d’Auvergne. Pour lutter contre ces idées reçues, l'équipe a mis en place des parcours variés : "Soit en présentiel, soit en visio, soit en format mixte" afin de s'adapter à toutes les situations et rythmes de vie.

L’étude s'appuie sur des séances gratuites encadrées par des professionnels, en partenariat avec l'AS Montferrand omnisports. Ouverte aux femmes enceintes à partir du troisième mois de grossesse jusqu'à deux semaines du terme, l'étude est réservée aux futures mères prévoyant d'accoucher au CHU de Clermont-Ferrand ou à la clinique de la Châtaigneraie à Beaumont. Plus de 270 femmes ont déjà rejoint l'aventure, qui se poursuit encore pendant un an.

SUR LE MÊME THÈME

Un projet au service de la santé maternelle

Les premières retombées sont prometteuses. Marine, enceinte de huit mois, confie : "J'ai beaucoup mieux vécu les six derniers mois de ma grossesse que les trois premiers", notamment grâce à une nette amélioration de ses douleurs dorsales. "On est presque un peu gênée de se dire, c'est bizarre, tout va bien." Lauriane, qui attend son deuxième enfant, souligne quant à elle l'effet positif sur le moral : "Après les séances, je me sens en forme et j'ai envie de faire plein de choses. Ce n'était pas le cas lors de ma première grossesse."

Au-delà des bienfaits déjà observés, Pregmouv pourrait ainsi inspirer une nouvelle manière d'intégrer le sport dans le suivi de grossesse en France. Pour s'inscrire, il suffit de contacter l'équipe en charge de l'étude au 04.73.75.01.90 ou par mail à l'adresse suivante : pregmouv@chu-clermontferrand.fr.

