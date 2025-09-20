Additifs alimentaires : il vaut mieux les éviter pendant la grossesse

L'ESSENTIEL Dans une nouvelle étude, des chercheurs ont mené des essais sur des souris femelles qu’ils ont exposé à des émulsifiants durant une période allant de dix semaines avant la gestation à l’allaitement.

Dès leurs premières semaines de vie, les descendants de ces souris présentaient des altérations significatives de leur microbiote intestinal alors qu’ils n’avaient jamais consommé d’additifs alimentaires eux-mêmes.

Ces altérations avaient pour conséquence une augmentation du risque de maladie inflammatoire chronique de l'intestin (MICI) et d’obésité.

Ils pourraient s’ajouter à la liste des choses que les femmes enceintes doivent éviter : les émulsifiants. Selon une nouvelle étude publiée dans la revue Nature Communications, la consommation de ces additifs alimentaires pendant la grossesse pourrait avoir des conséquences sur la santé des descendants.

Des liens entre les émulsifiants et certaines maladies

Lors de leurs travaux, les scientifiques de l’Institut Pasteur et de l’Institut national de la santé et de la recherche médicale (Inserm) ont mené des essais sur des souris femelles. Ils les ont exposées à certains émulsifiants durant une période comprise entre dix semaines avant la gestation jusqu’à l’allaitement.

Les émulsifiants sont des additifs alimentaires couramment utilisés par les industriels pour augmenter la durée de conservation de certains aliments ou comme agent de texture. Selon le magazine Que choisir, des liens ont déjà été mis en évidence entre certains de ces ingrédients et des maladies cardiovasculaires, des cancers ou encore le diabète de type 2. L’E466, classé parmi les émulsifiants peu recommandés, est notamment cité comme pouvant engendrer des troubles du microbiote intestinal.

Et c’est justement l’E466, aussi appelé carboxyméthylcellulose, et le polysorbate-80 (E433) que les chercheurs ont étudié. Ils ont exposé les souris femelles à ces deux émulsifiants puis ont analysé leur impact sur le microbiote intestinal de leurs descendants directs. À ces derniers, les scientifiques ont pris soin de ne pas donner d’additifs alimentaires, pour mesurer les conséquences d’une exposition indirecte.

Résultats : “les descendants de mères exposées à ces émulsifiants présentent des altérations des altérations significatives de leur microbiote intestinal dès les premières semaines de vie, période durant laquelle la mère transmet une partie de son microbiote par des contacts rapprochés”, peut-on lire dans le communiqué. Il s’agissait notamment d’une augmentation des bactéries flagellées, en lien avec le système immunitaire.

Augmentation du risque de MICI et d’obésité

En effet, chez les petits des souris exposées aux émulsifiants, les chercheurs ont observé que ces bactéries flagellées touchaient directement la muqueuse intestinale, qui sert de barrière pour protéger l'intestin. Face à cette tentative d’intrusion, elle réagissait alors en fermant rapidement certains passages vers l’intestin. Pourtant, ces chemins sont essentiels car ils laissent habituellement passer de petits fragments de bactéries issues du microbiote pour que le système immunitaire apprenne à les reconnaître et à les tolérer.

Chez les descendants exposés par leur mère, cette fermeture trop rapide a donc perturbé la communication entre le microbiote et le système immunitaire. Mal préparé, celui-ci réagissait de façon anormale à l’âge adulte, ce qui augmentait le risque de maladies inflammatoires chroniques de l’intestin (MICI) et d’obésité.

“Il est crucial de mieux comprendre comment notre alimentation peut influencer la santé des générations futures, conclut Benoit Chassaing, principal auteur de l’étude. Ces résultats soulignent l’importance de réguler l’utilisation des additifs alimentaires, notamment dans les laits infantiles en poudre qui en contiennent souvent et qui sont consommés à un moment clé de la mise en place de notre microbiote intestinal. Nous souhaitons poursuivre ces recherches lors d’essais cliniques visant à étudier la transmission du microbiote de la mère au nourrisson, et ceci dans un contexte d’alimentation maternelle avec ou sans additifs alimentaires, mais aussi en lien avec une exposition directe à ses substances dans le lait en poudre.”