Allergie alimentaire : peut-on donner des produits à base arachides aux bébés sans crainte ?

L'ESSENTIEL Depuis 2015, il a été démontré que donner des produits à base d'arachides aux bébés réduisait les risque de développer une allergie à cet aliment.

Une nouvelle étude confirme une nouvelle fois cette conclusion.

Les chercheurs ont calculé que la mise en place de la recommandation de donner des aliments à base d'arachides aux bébés dès 4 mois avait permis à 60.000 enfants de ne pas développer l'allergie.

L’arachide est l’un des allergènes alimentaires les plus courants. On estime que près de 1 % de la population est allergique à ce fruit aussi appelé cacahuète. Pendant des années, cet aliment était source d’angoisse pour les parents de jeunes enfants. Mais en 2015, une grande étude sur les allergènes a démontré qu’introduire les arachides dans l’alimentation des bébés dès 4 mois réduisait leurs risques de développer une intolérance à ce produit de 80 %. Ce qui a conduit à revoir les recommandations alimentaires des tout-petits.

De nouveaux travaux de l'hôpital pour enfants de Philadelphie, publiés dans la revue médicale Pediatrics ce lundi, assurent que cette révision des directives alimentaires à éviter à 60.000 enfants de développer des allergies aux arachides.

Allergie aux arachides : 60.000 enfants protégés grâce à l’introduction précoce

Si les résultats de l’étude de 2015 Learning Early About Peanut Allergy (LEAP) étaient plus que prometteurs, de nombreux professionnels de santé et de parents se sont demandés s’ils étaient reproduisibles en toute sécurité au sein d’un foyer, plutôt qu’en laboratoire. Ces craintes ont conduit à une mise en pratique lente des recommandations. Selon les sondages, seulement environ 29 % des pédiatres et 65 % des allergologues ont suivi les nouvelles directives présentées en 2017.

Les nouvelles données de l’équipe de l'hôpital pour enfants de Philadelphie pourraient calmer les inquiétudes. Les scientifiques ont constaté que les allergies aux arachides chez les enfants âgés de 0 à 3 ans ont diminué de plus de 27 % après la révélation des résultats de 2015 et de plus de 40 % après que les recommandations alimentaires pour les enfants aient été élargies en 2017.

Ils ont ainsi estimé qu’environ 60.000 enfants avaient évité de développer des allergies aux arachides en mangeant des produits à base de cacahuètes dès le plus jeune âge (entre 4 et 6 mois).



"Je peux vous dire aujourd'hui qu'il y a moins d'enfants souffrant d'allergies alimentaires aujourd'hui qu'il n'y en aurait eu si nous n'avions pas mis en œuvre cette initiative de santé publique", explique le Dr David Hill, allergologue, chercheur à l'Hôpital pour enfants de Philadelphie et auteur de la nouvelle étude, à AP news.

Allergies aux arachides : sensibiliser davantage pour réduire encore les risques

Les chercheurs assurent que cette étude rejoint leur vécu en cabinet. "Nos résultats sont pertinents pour ceux d'entre nous qui soignent des patients comme pour ceux qui s'occupent de nourrissons. Une sensibilisation, une éducation et une sensibilisation accrues pourraient accroître les résultats positifs observés dans cette étude", a confié le Dr Hill à CBS.

L’expert et son équipe prévoient de poursuivre leurs travaux pour améliorer la prévention et la prise en charge des allergies alimentaires. "De futures études pourraient explorer des pratiques alimentaires spécifiques qui nous aideraient à mieux comprendre le moment, la fréquence et la dose des aliments qui optimisent la protection contre les allergies alimentaires", explique-t-il au média américain.

En France, il est recommandé de débuter la diversification alimentaire entre 4 et 6 mois. "Une fois que la diversification a commencé, il est recommandé d’introduire sans tarder dans l’alimentation les produits laitiers, l’œuf et l’arachide, qui sont des allergènes alimentaires majeurs, que l’enfant soit ou non à risque d’allergie du fait de ses antécédents familiaux", précise l’ANSES.