Allergies alimentaires : 7 conseils pour voyager en toute sécurité

L'ESSENTIEL Selon une étude, les patients souffrant d’allergies alimentaires font souvent état "d'une forte anxiété face à la gestion de ce trouble pendant le voyage en avion."

Des recherches montrent que le risque de réaction à l’arachide est plus élevé si la protéine alimentaire se retrouve sur un siège ou une tablette, et non en suspension dans l’air.

Pour éviter l'anaphylaxie, des experts rappellent les sept mesures à prendre pour voyager en toute sécurité.

L’heure des départs en vacances approche. Si, pour de nombreuses familles, ces derniers sont une source de joie, pour d’autres, c’est une source importante d'anxiété. C’est le cas en particulier pour celles prenant l’avion et vivant avec ou s'occupant d'une personne souffrant d'allergies alimentaires. En effet, selon une étude, publiée dans la revue The Journal of Allergy and Clinical Immunology, les participants ayant déclaré présenter une allergie alimentaire "ont généralement fait état d'une forte anxiété face à la gestion de ce trouble pendant le voyage en avion et ont indiqué que les mesures relatives à l'allergie alimentaire et d'autres facteurs connexes étaient les principaux facteurs déterminants dans la prise de décision liée au voyage."

Voyage en avion : "les arachides sont l'un des aliments fréquemment associés à l'anaphylaxie"

Dans une publication de The Conversation, Jennifer Koplin, responsable du centre de recherche sur les allergies alimentaires, Christopher Warren, professeur en médecine préventive à l’université Northwestern (États-Unis), et Desalegn Markos Shifti, chercheur à l’université du Queensland (Australie) ont détaillé les préoccupations des patients. Ils ont expliqué que, si de nombreuses personnes sont atteintes d'allergies alimentaires plus légères, certaines présentent un risque d'anaphylaxie (à savoir une réaction allergique potentiellement mortelle) et doivent donc toujours avoir sur elles de l'adrénaline sous forme de seringue. Ces patients craignent parfois que des particules alimentaires se propagent dans l'air de la cabine et provoquent une réaction.

"Les arachides sont l'un des aliments fréquemment associés à l'anaphylaxie. (…) Des recherches ont montré que les protéines d'arachide n'étaient détectées que directement au-dessus du contenant de l’aliment, à faible concentration et pendant une courte période. En outre, les arachides en suspension dans l'air n'étaient pas identifiées lors de la consommation d'arachides dans un espace confiné. (…) Le risque de réaction est plus élevé si la protéine alimentaire se retrouve sur un siège ou une tablette. Cependant, un simple contact avec des miettes ou des traces de nourriture est très peu susceptible de provoquer une réaction allergique grave."

Allergies alimentaires : quelles sont mesures à prendre pour voyager en toute sécurité ?

Pour éviter tout risque d’anaphylaxie, les experts recommandent aux personnes ayant des allergies alimentaires de :

Emporter leur dispositif contenant de l’adrénaline dans leur bagage à main et de le ranger sous le siège devant ou dans la pochette du siège pour l'avoir à portée de main

Avoir un document, signé par un professionnel de santé, indiquant le plan d'action en cas d'anaphylaxie

Toujours informer la compagnie aérienne et de se renseigner sur ses politiques en matière d'alimentation et de médicaments lors de la réservation ou avant le voyage

Emporter des aliments hypoallergéniques

Essuyer les surfaces, telles que le siège, les accoudoirs et la tablette avec des lingettes humides lors de l'embarquement

Se laver les mains avant de manger

Informer les passagers assis à côté d’un enfant allergique afin qu'ils ne proposent pas de partager de la nourriture ou des boissons

"Si vous pensez avoir une réaction allergique, prévenez immédiatement l'équipage."