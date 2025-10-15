Alzheimer : des dauphins développeraient la maladie à cause d’algues toxiques

L'ESSENTIEL Des marqueurs similaires à la forme humaine de la maladie d'Alzheimer ont été trouvés dans le cerveau des dauphins échoués en Floride.

Des chercheurs ont mis en évidence qu'ils étaient liés à l'exposition à des cyanobactéries présentes dans l'eau.

Ces découvertes de signes similaires chez les dauphins et les humains font naître des inquiétudes sur l'impact de l'environnement dans la maladie d'Alzheimer.

En souhaitant comprendre pourquoi 20 grands dauphins s’étaient échoués sur les rives de ​​l’Indian River Lagoon, les chercheurs du Brain Chemistry Labs ont fait deux découvertes surprenantes.

Tout d’abord, ces mammifères marins présentaient une dégénérescence cérébrale similaire à celle observée chez les humains souffrant de la maladie d’Alzheimer. Et, elle semble être causée par des cyanobactéries, aussi appelées algues bleu-vert. Ces dernières sont, en effet, connues pour produire des substances "extrêmement toxiques pour les neurones".

Alzheimer : les toxines des algues responsables des symptômes des dauphins

Lors des autopsies des cerveaux des dauphins échoués, les chercheurs ont relevé des taux très élevés de β-N-méthylamino-L-alanine (ou BMAA), un neurotoxique produit par les cyanobactéries. Au plus fort de l’efflorescence des algues (c’est-à-dire lorsqu’elles prolifèrent en raison de conditions favorables : eaux chaudes et nutriments en abondance), les mammifères affichaient une concentration de toxines jusqu’à 2.900 fois plus élevée que le reste de l'année.

Par ailleurs, selon l'étude parue dans la revue Communication Biology, leur cerveau présentait des caractéristiques pathologiques similaires à celles observées chez les humains atteints de la maladie d'Alzheimer. Notamment, les dauphins avaient des taux élevés de plaques β-amyloïdes et de protéines tau. Les scientifiques ont également identifié des inclusions de la protéine TDP-43, un marqueur associé aux formes plus agressives de la démence.

L'équipe a ainsi conclu que la neuropathologie de type Alzheimer et la désorientation des dauphins pouvaient être le résultat d’une exposition chronique aux molécules toxiques produites par des cyanobactéries, notamment via l'alimentation.

Cyanobactéries : des inquiétudes sur la santé humaine

La découverte des chercheurs est inquiétante car les périodes de proliférations des cyanobactéries ont tendance à augmenter avec le réchauffement climatique et les apports de nutriments liés au ruissellement agricole et aux rejets d'eaux usées. "Étant donné que les dauphins sont considérés comme des sentinelles environnementales pour détecter les expositions toxiques dans les environnements marins", explique le Dr David Davis de la Miller School of Medicine dans un communiqué, "il existe des inquiétudes quant aux problèmes de santé humaine associés aux proliférations de cyanobactéries".

D’ailleurs, des liens ont déjà été faits entre les micro-organismes et des troubles neurologiques chez l’Homme. "Parmi les villageois de Guam, nous avons constaté que l’exposition aux toxines cyanobactériennes semblait déclencher des maladies neurologiques", rappelle le communiqué de presse.