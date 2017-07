Hémorragies

Les dauphins inspirent la médecine d'urgence

En plaçant une poche de glace sur le front de patients qui ont perdu beaucoup de sang, il serait possible de maintenir la tension artérielle plus haute, plus longtemps.

DeepBlueDiving.gr/flickr DeepBlueDiving.gr/flickr

Publié le 19.07.2017 à 16h31 A A Mots-clés : hémorragie urgence traumatisme