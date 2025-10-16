Névrite optique : les maladies allergiques augmentent le risque

L'ESSENTIEL La névrite optique est une maladie inflammatoire démyélinisante à médiation auto-immune qui provoque une perte de vision aiguë ou subaiguë, des douleurs oculaires et une diminution de la discrimination des couleurs.

Les personnes atteintes de dermatite atopique, d'asthme ou de rhinite allergique sont plus susceptibles d’en souffrir.

Le risque est plus élevé en cas de rhinite allergique.

Eczéma, asthme, rhinite allergique… Ces pathologies allergiques sont provoquées par des réponses immunitaires de type 2 et une inflammation systémique. Pour l’heure, l’association entre ces affections chroniques courantes et la névrite optique, une maladie inflammatoire démyélinisante à médiation auto-immune causant une perte de vision aiguë ou subaiguë, des douleurs oculaires et une diminution de la discrimination des couleurs, "reste insuffisamment caractérisée". C’est pourquoi des chercheurs de l'université Sungkyunkwan (Corée du Sud) ont mené une étude publiée dans la revue Scientific Reports.

Un risque de névrite optique plus élevé chez les personnes souffrant d'une maladie allergique

Dans le cadre des recherches, les auteurs ont utilisé les informations d’une base de données du Service national d'assurance maladie coréen. Au total, 4.052.827 personnes âgées de 20 ans ou plus, ayant participé à des dépistages médicaux en 2009 et suivies jusqu’en 2018 ou jusqu’au diagnostic de névrite optique, ont été inclus. Au cours d’un suivi d’environ huit ans, 3.640 volontaires ont reçu un diagnostic de névrite optique, soit 0,09 % de l’échantillon. Après avoir pris en compte l'âge, du sexe, du tabagisme, de la consommation d'alcool, de l'activité physique, du revenu, de l'indice de masse corporelle, du diabète sucré, de l'hypertension et de la dyslipidémie, l’équipe a constaté que les patients atteints de dermatite atopique, d'asthme ou de rhinite allergique avaient un risque statistiquement significatif de névrite optique plus élevé que ceux qui n'en souffraient pas.

Névrite optique : la rhinite allergique présente l'association la plus forte

La rhinite allergique présentait l'association la plus forte avec un rapport de risque ajusté de 1,335. L'asthme et la dermatite atopique n'ont pas montré d'association statistiquement significative après la prise en compte des facteurs de confusion. Les analyses n'ont révélé aucune interaction additive significative avec l'âge ou le sexe. "Bien que non causales, ces observations suggèrent que des voies inflammatoires se chevauchant pourraient être impliquées dans ces affections, ce qui pourrait intéresser de futures recherches", a conclu l’équipe.