Vision : la perception de l’emplacement et de la taille des choses varie d’une personne à l’autre

L'ESSENTIEL Chaque individu est doté d'une empreinte visuelle unique, ce qui signifie que nous percevons tous le monde différemment !

Vous pensez être capable, tout comme votre voisin, d’estimer avec exactitude la taille et la distance à laquelle se trouve un arbre, un ballon ou un chien ? Et que vos deux champs visuels sont identiques ?

Vous vous trompez. C’est ce que concluent des chercheurs de l’Université de Berkeley, en Californie, dans une étude publiée dans le journal Proceedings of the Royal Society . "Nous supposons que notre perception reflète parfaitement le monde physique qui nous entoure, mais cette étude montre que chacun d'entre nous a une empreinte visuelle unique", explique l'autrice principale de l'étude, Zixuan Wang, également doctorante en psychologie à l'Université de Berkeley.

Une empreinte visuelle unique

Pour parvenir à cette conclusion, les chercheurs ont d’abord cherché à savoir si nous voyions tous de la même les objets se trouvant dans notre environnement. "Par exemple, lorsque l'on jette un coup d'œil à une tasse de café sur une table, deux personnes peuvent-elles s'entendre sur sa position exacte et sur le fait que sa poignée est suffisamment grande pour qu'on puisse la saisir ?", écrivent-ils dans un communiqué.

Le résultat d’une série d’expériences menées par les scientifiques auprès de volontaires suggère que non. "Nous pouvons atteindre une tasse à café des milliers de fois dans notre vie, et grâce à la pratique, nous atteignons notre objectif", analyse le Pr Wang. "C'est l'aspect comportemental de la façon dont nous nous entraînons à coordonner notre action par rapport à ce que nous voyons."

La première expérience à laquelle se sont pliés les volontaires consistait à repérer sur un écran d’ordinateur l’emplacement d’une cible pour tester leur localisation visuelle. Dans une autre expérience portant sur les variations d'acuité dans le champ de vision de chaque personne, les participants ont visualisé deux lignes espacées d'une distance minimale et ont déterminé si une ligne était située dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens inverse de l'autre ligne.

Des variations importantes des performances visuelles

Enfin, dans une dernière expérience, les participants ont regardé une série d'arcs de différentes longueurs et ont été invités à estimer leur longueur. Étonnamment, les gens ont perçu les mêmes arcs comme étant plus grands à certains endroits du champ visuel et plus petits à d'autres.

Autre enseignement tiré des expériences : il existe des variations importantes des performances visuelles entre les participants et, plus étonnant, dans le champ visuel de chaque individu. Les données cartographiées montrent ainsi que chaque participant est doté d’une empreinte visuelle unique et que personne n’échappe à la distorsion perceptive.

"Bien que notre étude puisse suggérer que la source de nos déficiences visuelles peut provenir de notre cerveau, des investigations supplémentaires sont nécessaires pour découvrir la base neurale", a déclaré le Pr Wang.

Selon les chercheurs, ces différences de perception ont des répercussions importantes sur la pratique de la médecine, de la technologie, de la conduite automobile et des sports, entre autres domaines où une localisation visuelle précise est essentielle. "Ce qui est important, c'est la façon dont nous nous adaptons à ces déficiences et compensons nos erreurs », conclut la chercheuse.