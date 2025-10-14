A l'hôpital après 3 kg de bonbons en 3 jours : attention à l'excès de gélatine

L'ESSENTIEL Nathan a mangé 3 kg de bonbons Haribo en trois soirs.

Il a fini hospitalisé six jours pour une inflammation intestinale sévère.

Depuis, il n’en mange plus : "C’est comme un syndrome de stress post-traumatique ".

Finir aux urgences pour avoir trop avalé de bonbons. C'est ce qui est récemment arrivé à Nathan Rimmington, un chauffeur routier britannique de 33 ans, après avoir terminé un sachet de trois kilos de sucreries en seulement trois soirées. Conséquence de cette surdose : une hospitalisation de six jours pour une crise aiguë de diverticulite.

La gélatine en excès dans son sang

"Je n'avais pas particulièrement envie de sucreries, juste une fringale de bouteilles de cola", raconte Nathan, rapporte au média britannique Yorkshire Live. Il commande alors sur Internet un sachet de 3 kg. En trois soirées, après le dîner, il engloutit les quelque 10.000 calories du sachet. Le lendemain, les douleurs abdominales commencent, rapidement suivies de sueurs abondantes, de crampes aiguës et d'une incapacité à sortir du lit. "J'étais allongé sur le sol de la salle d'attente du médecin tellement j'avais mal", se souvient-il.

Aux urgences de Rotherham, les examens montrent une tension artérielle et une température "dans le rouge". Les médecins suspectent d'abord une intoxication alimentaire avant de détecter une concentration anormalement élevée de gélatine dans son sang. "Ils m'ont demandé si je mangeais beaucoup de bonbons. J'ai répondu : 'j'ai mangé trois kilos de bouteilles de cola'. Ils m'ont interdit de manger quoi que ce soit pendant plusieurs jours."

Diverticulite et "stress post-traumatique"

La gélatine, très présente dans les confiseries gélifiées, peut provoquer des blocages intestinaux si elle est consommée en trop grande quantité. Dans le cas de Nathan, elle a déclenché une diverticulite, une inflammation aiguë du gros intestin (le côlon), qui peut nécessiter un traitement en urgence. Les douleurs abdominales, la fièvre, et parfois des saignements sont les symptômes typiques, selon le Vidal.

Un an après les faits, Nathan n'a pas retouché à un seul bonbon. "C'est comme un syndrome de stress post-traumatique. Dès que je vois une bouteille de cola, je pense à l’hôpital." Son conseil : "Faites-vous plaisir, mais avec modération. N'allez pas acheter trois kilos d'un coup."