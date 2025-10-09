Son visage s'affaisse soudainement : qu’est-ce que la paralysie de Bell ?

L'ESSENTIEL Karina a vu la moitié de son visage se paralyser après avoir bu une tasse de thé.

Les médecins ont diagnostiqué une paralysie de Bell.

La paralysie faciale de Bell peut résulter d’une infection virale ou d’un trouble du système immunitaire qui provoque une inflammation du 7e nerf crânien.

En août dernier, dix jours après avoir donné naissance à sa fille Mackenzie, Karina Whyte a commencé à sentir le côté gauche de son visage s’engourdir alors qu’elle buvait une tasse de thé. La jeune maman a immédiatement pensé qu’elle faisait une réaction allergique à sa boisson chaude ou encore plus grave un AVC.

À l'hôpital, la Britannique a appris qu’elle souffrait d’un trouble appelé "paralysie de Bell" (ou encore paralysie faciale idiopathique ou paralysie faciale a frigore). On estime que 15 à 30 personnes sur 100.000 sont touchées par cette perte partielle et temporaire du fonctionnement des muscles du visage.

Paralysie faciale de Bell : "Le coin de mes lèvres a commencé à s'engourdir"

"Je me suis réveillée et j'allais parfaitement bien. Je suis allée sur le canapé pour prendre une tasse de thé et allaiter. Le coin de mes lèvres a commencé à s'engourdir. Je me suis dit : “c’est bizarre” et j’ai pensé à une réaction allergique. En moins d'une heure, la moitié de mon visage s'est affaissée et j'ai alors cru à un AVC", se souvient Karina Whyte dans les pages du Mirror.

Si les médecins lui ont expliqué qu’elle souffrait d’une paralysie de Bell (une faiblesse soudaine des muscles d’un côté du visage totalement bénigne et temporaire), la trentenaire reconnaît que les jours qui ont suivi n’ont pas été simples.

"J'étais dévastée. J'avais déjà des problèmes de confiance en moi, je venais d'accoucher et j'essayais d'apprendre à aimer à nouveau mon corps et toutes ces hormones, puis j'avais la moitié du visage paralysé." Elle poursuit : "J'ai eu mal pendant deux semaines et j'avais l'impression qu'on me piétinait, mais maintenant, je n'ai plus mal. Toutefois, je ne peux pas boire sans que l'eau ne coule. Je dois me pincer les lèvres pour boire. Quand je parle, je zézaie."

Si elle retrouve petit à petit l’usage de ses muscles, elle rencontre encore des difficultés pour manger, sourire ou fermer les yeux. "De temps en temps, pendant la journée, je ferme mes yeux avec mon doigt pour éviter qu'ils ne sèchent. Je dois mettre du ruban adhésif sur les yeux le soir pour les garder fermés." Aujourd’hui, elle partage son expérience sur TikTok pour mieux faire connaître la paralysie de Bell.

Paralysie faciale a frigore : quelle évolution ?

Si la paralysie de Bell est la paralysie faciale périphérique la plus fréquente, représentant 72 % des cas, elle reste assez méconnue du grand public. Cette affection musculaire qui touche le plus souvent qu’un côté du visage, est liée à une inflammation ou un gonflement du 7e nerf crânien. Ce dernier contrôle les muscles du visage, stimule la glande salivaire et les glandes lacrymales.

"La paralysie faciale a frigore s'installe brutalement et sans cause évidente. Cependant, sa survenue semble s'expliquer par une réactivation d'un virus du groupe herpès (HV 1 responsable de l'herpès labial) présent dans le ganglion géniculé (ganglion nerveux du nerf facial situé dans l'os de la tempe). Elle régresse le plus souvent", explique l’Assurance Maladie sur son site.

D’autres virus sont soupçonnés de pouvoir être responsables de la maladie comme celui du zona, le virus Coxsackie, le cytomégalovirus et les agents pathogènes qui causent la Covid-19, les oreillons, la rubéole, la mononucléose ou la grippe.

Une guérison en moins de deux mois

"Dans la paralysie faciale de Bell, une douleur derrière l’oreille peut être le premier symptôme. Les muscles du visage deviennent soudainement faibles, habituellement en quelques heures. Il peut s’agir d’une faiblesse modérée ou d’une paralysie totale. Cette faiblesse atteint son point culminant 48 à 72 heures après s’être manifestée. Seul un côté du visage est atteint", précise le manuel MSD. Les malades font aussi état d’une sensation d’engourdissement. De plus, la gravité de la paralysie varie beaucoup d’une personne à l’autre.

Généralement, la récupération des fonctions motrices commence entre 8 à 15 jours après l’apparition des symptômes. La guérison survient en moins de deux mois.

"Les personnes victimes de paralysie faciale complète ont une récupération plus lente, souvent en 6 mois, qui reste partielle dans 20 % des cas", précise l’Assurance Maladie.