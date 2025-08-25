Pourquoi faut-il éviter de percer des boutons dans cette zone du visage ? 

L'ESSENTIEL Une Américaine s'est rendue aux urgences après avoir essayé de percer un bouton d'acné.

Situé près de son nez, il a déclenché une infection.

Cette zone du visage est particulièrement sensible, car elle est reliée au cerveau par le sinus caverneux.

Mieux vaut éviter de percer les boutons d’acné. Alisha Monaco, une Américaine de 32 ans, en a récemment fait l’expérience. Au média People, la mère de famille a raconté comment un bouton l’a conduite à l’hôpital.

Acné : un bouton l'envoie aux urgences

Un jour, elle a remarqué une petite bosse dans le coin inférieur droit de son nez, juste à côté de sa narine. "Je suis rentrée du travail un soir et je sentais que mon visage commençait déjà à me faire très mal", confie-t-elle. Elle décide alors de se laver les mains et de se démaquiller le visage. Elle hésite, puis tente de percer son bouton. "J'ai poussé dessus, et c'est là que j'ai compris que j'avais raté mon coup. J'ai forcé et j'ai essayé de le percer, et mon oreille droite a éclaté, se souvient-elle. Ça m'a fait très peur… Je n'avais jamais connu quelque chose comme ça."

Inquiète par ce symptôme, la jeune femme a décidé de ne plus y toucher. Elle a nettoyé la zone, a appliqué un pansement anti-bouton pour le faire sécher puis elle est partie se coucher. Au bout de quelques heures de sommeil, de violentes douleurs l’ont tirée du lit. Alisha Monaco a alors découvert que son sourire était déformé. À People, elle raconte qu’elle n’arrivait plus à bouger une partie de son visage et que sa vision était floue d’un côté. Son oreille était également pleine de liquide. Comme elle ne parvenait pas à se rendormir, elle a décidé de se rendre aux urgences. Les médecins lui ont prescrit des antibiotiques et un médicament pour son oreille, et lui ont expliqué son état.

Qu'est-ce que le triangle de la mort sur le visage ?

La zone où se trouvait le bouton est surnommée triangle de la mort par les scientifiques. Il est situé entre les arêtes du nez et les coins de la bouche. Sur le site de la clinique Cleveland, le dermatologue Alok Vij explique que cet endroit est lié au cerveau, via le sinus caverneux. Ce réseau de veines localisé derrière les orbites fait circuler le sang vers la partie cérébrale. Une infection dans cette partie du visage, comme celle liée à un bouton percé, peut migrer vers le cerveau. "Il est possible qu'une infection faciale devienne une infection qui a un impact sur le reste de votre corps, prévient le Dr. Vij.(…) Heureusement, c'est relativement peu probable, mais chaque fois qu'il y a une violation de la peau et une interaction avec les bactéries, il y a toujours une possibilité d'infection, ce qui peut entraîner de plus grands problèmes de santé."

Bouton d'acné : il ne faut pas les percer

Concrètement, une infection du visage peut déclencher une thrombose septique des sinus caverneux : un caillot de sang bloque alors ce sinus. Cela peut entraîner un abcès au niveau du cerveau, une paralysie des nerfs ou une méningite. Aujourd’hui, les traitements antibiotiques permettent d’éviter ces complications. Pour autant, il reste toujours déconseillé de percer ses boutons d’acné. "Cela peut entraîner une inflammation, une hyperpigmentation post-inflammatoire et des cicatrices - et, bien sûr, une infection", rappelle le dermatologue.