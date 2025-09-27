Huntington : un traitement prometteur parvient à freiner la maladie incurable

L'ESSENTIEL Des chercheurs britanniques annonce avoir développé un traitement prometteur contre la maladie de Huntington.

Cette thérapie génique ralentit la progression de la maladie mortel de 75 %, selon les résultats des essais cliniques.

Les chercheurs ont prévu de faire une demande d’homologation accélérée auprès de l’Agence américaine des médicaments en 2026.

Les patients atteints de la maladie de Huntington font face à un pronostic très sombre. "Rare et héréditaire, (l’affection) se manifeste par des troubles moteurs, cognitifs et psychiatriques qui évoluent en dents de scie et s’aggravent progressivement jusqu’à la grabatisation et la détérioration intellectuelle des malades. Le décès survient en moyenne vingt à trente ans après le début des symptômes", explique l’Inserm.

Mais un nouvel espoir s’offre aux 18.000 personnes en France touchées par cette pathologie aussi appelé chorée de Huntington. Des chercheurs britanniques ont annoncé avoir développé un traitement capable de ralentir la progression de cette affection neurodégénérative.

Chorée de Huntington : la maladie est ralentie de 75 % avec la thérapie génique

L’équipe, composée de scientifiques de l’University College London (UCL) Huntington’s disease Centre et de l’entreprise américano-néerlandaise UniQure, ont mis au point une thérapie génique baptisée AMT-130. Elle repose sur l’injection de matériel génétique dans les cellules situées dans le striatum, zone cérébrale principalement touchée par la maladie. Les "nouvelles instructions génétiques" injectées ont pour objectif de réduire la production de la protéine huntingtine mutée, à l’origine de la pathologie.

Et elles semblent tenir leurs promesses. Les résultats de l’essai clinique montrent qu’au bout de 36 mois de suivi, les patients qui ont reçu une dose élevée d'AMT-130 présentent une progression de la maladie inférieure de 75 % par rapport à ceux qui n’ont pas eu le traitement. Concernant la capacité fonctionnelle totale, "critère d’évaluation secondaire clé de l'étude", le ralentissement de la progression de la maladie est de 60 %.

L’équipe estime qu’une seule dose du traitement pourrait être suffisante pour soigner les patients. Elle précise également que l'AMT-130 a été "généralement bien toléré par les participants à l'étude et a un profil de sécurité gérable".

AMT-130 : une demande d’homologation accélérée aux USA en 2026

La professeure Sarah Tabriz de l’UCL, principale conseillère scientifique de l’essai, se réjouit face à ces données très prometteuses face à la maladie de Huntington. "Pour les patients, l'AMT-130 a le potentiel de préserver leurs fonctions quotidiennes, de les maintenir au travail plus longtemps et de ralentir significativement la progression de la maladie", explique l’experte dans un communiqué.

"Ces résultats changent tout, ajoute son collègue le Pr Ed Wild, chercheur principal du site d'essai du Centre de la maladie de Huntington de l'UCL. Sur la base de ces données, il semble probable que l'AMT-130 soit le premier traitement autorisé pour ralentir la maladie de Huntington, qui change vraiment le monde. Si cela se produit, nous devons travailler dur pour le mettre à la disposition de tous ceux qui en ont besoin, tout en travaillant non moins avec diligence pour ajouter des traitements plus efficaces à la liste."

Toutefois, plusieurs tests et étapes restent à franchir avant que le médicament ne soit proposé à l'ensemble des malades. UniQure indique dans un autre communiqué vouloir déposer début 2026 une demande d’homologation accélérée auprès de l’Agence américaine des médicaments (FDA). Des démarches similaires devraient également être faites au Royaume-Uni et en Europe.