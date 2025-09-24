Et si votre haleine trahissait un diabète ?

L'ESSENTIEL Le diabète de type 2 touche des millions de personnes, souvent sans symptômes visibles.

Parmi les signes méconnus figure une haleine fruitée ou chimique, liée à la production de cétones et à la sécheresse buccale.

Un dépistage précoce par prise de sang permet d’éviter de graves complications.

Quelque 4,3 millions de Français sont aujourd’hui pris en charge pour un diabète, selon l’Assurance Maladie. Mais un nombre important de personnes vivraient avec la maladie sans le savoir. Le diabète de type 2, qui représente environ 90 % des cas, progresse en effet silencieusement et reste parfois asymptomatique. Mais certains indices se nichent parfois dans la bouche, comme le rappelle le site britannique The Mirror.

Quand la bouche parle

Le diabète de type 2 est souvent lié à une alimentation déséquilibrée et au manque d’activité physique. Il peut entraîner de graves complications : maladies cardiovasculaires, atteintes des reins, des nerfs, des yeux ou encore des vaisseaux sanguins. Les symptômes les plus fréquents incluent une soif excessive, des envies fréquentes d’uriner, une fatigue persistante, une perte de poids inexpliquée ou une cicatrisation lente des plaies. D’autres signes comme des démangeaisons génitales, une vision trouble ou des infections répétées doivent aussi alerter.

Ce n’est pas tout : l’hygiène buccale, en particulier, peut révéler des signaux méconnus. Le site Healthline rapporte ainsi que l’haleine peut revêtir une odeur fruitée ou chimique chez certains patients. "Le corps produit des cétones lorsqu’il commence à dégrader des cellules adipeuses pour obtenir de l’énergie faute de pouvoir utiliser correctement l’insuline", expliquent les spécialistes. Ces composés provoquent une odeur caractéristique. Une bouche sèche est également fréquente chez les patients diabétiques, conséquence d’une glycémie élevée qui réduit le flux salivaire.

Un dépistage essentiel

Le site internet suisse de Listerine, une marque spécialisée dans le bain de bouche, précise : "Ce phénomène est également lié à la réduction du flux de salive. Si des résidus alimentaires restent sur la langue ou entre les dents lorsque la bouche est trop sèche, les bactéries qui s’en nourrissent se multiplient rapidement. Les composés sulfurés produits lors de ce processus provoquent une mauvaise haleine."

Le diagnostic du diabète repose sur une prise de sang mesurant la glycémie. Un taux supérieur ou égal à 2 g/l confirme la maladie. Comme le rappelle le NHS, le système de santé britannique, "tout le monde ne présente pas de symptômes". Dès lors, face au moindre doute, il est nécessaire de consulter un médecin reste indispensable. Car, rappelons-le, s’il est détecté tôt, le diabète de type 2 peut être mieux pris en charge et ses complications évitées.