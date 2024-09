Ce masque intelligent est capable de surveiller votre état de santé grâce à votre haleine

L'ESSENTIEL Des chercheurs californiens ont créé un masque innovant.

Grâce à des capteurs, il est capable d'analyser les données de santé présentes dans notre haleine.

Il pourrait être utilisé pour suivre l'état de santé de personnes atteintes d'asthme, de BPCO ou encore de Covid-19.

Votre haleine en dit beaucoup sur vous. Une équipe de scientifiques du California Institute of Technology en a fait son objet de recherche. Elle a mis au point un masque chirurgical en papier, capable d’analyser notre état de santé uniquement grâce à l’air expiré. Dans la revue de l’American Association for the Advancement of Science (AAAS), ils présentent cette innovation.

"Notre respiration contient une myriade de marqueurs moléculaires expirés"

Ce masque, baptisé EBCare, capte et analyse le condensat d’haleine expirée (EBC), soit le liquide issu de la condensation de celle-ci. "Notre respiration contient une myriade de marqueurs moléculaires expirés sous forme de gaz, d’aérosols ou de gouttelettes", expliquent les auteurs. Cela peut être toutes sortes de composés organiques volatils, mais aussi des agents pathogènes.

"La surveillance de la respiration d'un patient est quelque chose qui se fait régulièrement, par exemple, pour évaluer l'asthme et d'autres affections respiratoires, détaille Wei Gao, co-auteur de l'étude. Cependant, cela oblige le patient à se rendre dans une clinique pour le prélèvement d'échantillons, suivi d'une période d'attente pour obtenir les résultats de laboratoire."

Un masque auto-refroidissant qui détecte les maladies et "les niveaux d'alcoolémie"

Cette fois, le masque EBCare permet de réaliser ce suivi en continu, sans se rendre à l’hôpital et sans matériel lourd. Les techniques aujourd’hui utilisées nécessitent d’utiliser de la glace ou une réfrigération active pour condenser la vapeur expirée en liquide, ce qui les rend à la fois volumineuses et encombrantes. Ce nouveau masque est auto-refroidissant, grâce à un système d’hydrogel. "Une fois que le souffle a été converti en liquide, une série de capillaires, appartenant à une classe d'appareils appelés microfluidiques bioinspirées, transporte immédiatement le liquide vers les capteurs pour analyse", expliquent les auteurs. Ensuite, les informations récoltées par ces capteurs sont envoyées sur un téléphone, une tablette ou un ordinateur via le Bluethooth.

À travers différents essais, les scientifiques californiens ont démontré l’efficacité de ce nouvel appareil pour analyser l’air expiré. Ils ont notamment mené des tests auprès de patients atteints de bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO), d’asthme ou infectés par le Covid-19, qui ont tous montré l'intérêt du dispositif. "Dans une autre étude, l'équipe a démontré que les masques détectaient avec précision les niveaux d'alcoolémie chez les sujets humains, ce qui suggère que les masques pourraient être utilisés pour des contrôles de conduite sur place ou pour d'autres formes de surveillance de la consommation d'alcool", précisent-ils.

Masque innovant : un dispositif peu cher et facilement tolérable

Pour Wei Gao, la pandémie a joué un rôle important dans le développement de ce nouvel appareil. "Depuis le Covid-19, les gens portent de plus en plus de masques, rappellent-ils. Nous pouvons tirer parti de cette utilisation accrue des masques pour une surveillance personnalisée à distance afin d'obtenir des informations en temps réel sur notre santé." Il cite l’exemple des personnes atteintes d’asthme : le masque pourrait permettre de surveiller les taux de nitrite, un produit chimique qui témoigne d’une inflammation des voies respiratoires. Le chercheur estime aussi que cela pourrait être utilisé pour évaluer l’efficacité d’un traitement médical. Au cours de l'étude, les participants ont tous affirmé que le masque était confortable. Par ailleurs, Wei Gao indique que ce dispositif est très peu cher : "il est conçu pour ne coûter qu'environ 1 dollar en matériaux."