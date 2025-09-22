Listériose : pourquoi les cas augmentent depuis 2021 ?

L'ESSENTIEL Depuis 2021, le nombre annuel de cas est en augmentation constante. En 2024, 619 cas ont été enregistrés contre 269 en 1999.

Cette tendance à la hausse est constatée dans de nombreux autres pays européens.

Elle est principalement liée au vieillissement de la population et à l'augmentation des maladies chroniques liées à l'âge qui favorisent la survenue de la listériose.

Les cas annuels de listériose grimpent depuis 2021. C’est ce que révèle Santé Publique France dans son dernier rapport qui fait le point sur la présence de l’infection liée à l’ingestion d’aliments contaminés par la bactérie Listeria monocytogenes en France ces 25 dernières années.

Listeria : 619 cas en 2024 contre 269 en 1999

La listériose est devenue une maladie à déclaration obligatoire en 1999. Entre cette date et 2020, Santé Publique France a enregistré un nombre de cas annuels variant de 188 à 414. L’incidence était entre 3,1 et 6,2 cas par million d’habitants. "Depuis 2021, le nombre annuel de cas et l’incidence de la listériose sont en augmentation constante : en 2024, 619 cas ont été notifiés, pour une incidence de 9 cas par million d’habitants. Cette tendance à la hausse est constatée dans de nombreux autres pays européens", remarquent les auteurs du rapport publié le 19 septembre 2025. Cette hausse concerne principalement les formes bactériémiques. En effet, les infections à la listériose en cours de grossesse tendent à “rester stables”. Moins d’une cinquantaine de cas sont répertoriés chaque année depuis le début de la surveillance de la maladie. Cela représente ainsi moins de 10 % de l’ensemble des cas de listériose annuels.

Les spécialistes ont par ailleurs remarqué que l’incidence de la listériose augmente nettement avec l’âge. En 2024, on a compté 87 cas pour un million d’habitants parmi les plus de 90 ans en 2024 et 57 cas/million d'habitants chez les personnes de 80 à 89 ans contre seulement 2,3 cas/million d’habitants pour les moins de 60 ans.

Concernant le profil des malades, on peut ajouter que l’âge médian était de 76 ans et près de 9 patients sur 10 avaient au moins une comorbidité. Les femmes représentaient 45 % des cas, soit une baisse de 9 points depuis 1999. "Cette différence de répartition par sexe s’explique par la diminution du nombre de formes materno-néonatales observée depuis des 2 dernières décennies, et par une prépondérance masculine des formes non-materno-néonatales."

Autre constat de l’étude : les régions les plus touchées par la listeria entre 2021 et 2024 sont la Bretagne, la Normandie et la Corse. "Ces régions où l’incidence est la plus élevée n’expliquent pas les tendances à la hausse, qui sont observées sur tout le territoire", précisent les auteurs.

Listeria : la hausse des cas liée au vieillissement de la population

Mais pourquoi les cas de listériose augmentent depuis 2021 ? Cette tendance à la hausse n’est pas liée à une amélioration des dépistages ou encore à une potentielle recrudescence des alertes Listeria dans les aliments, assurent les experts. "Le nombre annuel de clusters génomiques identifiés est resté globalement stable entre 2015 et 2024, de même que le nombre de clusters pour lesquels une source de contamination a été identifiée (16 %). Ces clusters étant identifiés précocement, les mesures de gestion peuvent être mises en place rapidement et la majorité de ces clusters restent de petites tailles", soulignent-ils.

Pour eux, l’âge est le principal facteur de l’augmentation des infections à la Listeria monocytogenes observées ces dernières années. "Ces tendances à la hausse apparaissent principalement liées au vieillissement de la population et à l'augmentation des maladies chroniques liées à l'âge favorisant la survenue d’une listériose. Entre 1999 et 2024, la population des personnes âgées de plus de 80 ans a plus que doublé en France."

Les autorités sanitaires profitent de ce rapport pour rappeler aux personnes les plus à risque (seniors, immunodéprimés, femmes enceintes) que le risque de développer une listériose peut être réduit grâce au respect des bonnes pratiques d’hygiène alimentaire.