Listériose : deux cas mortels «en lien possible» avec des fromages, quels sont les symptômes ?

L'ESSENTIEL Ces dernières semaines, 21 cas de listériose, dont deux mortels, ont été enregistrés en France.

Ils pourraient être liés à la consommation de fromages au lait pasteurisé potentiellement contaminés par la bactérie Listeria monocytogenes.

Les produits en question (camemberts, crémeux, bûches), fabriqués par la société Chavegrand dans la Creuse, ont fait l’objet d’un rappel.

Depuis le début du mois de juin dernier, 18 personnes ont contracté la listériose dans l’Hexagone. Pour rappel, il s’agit d’une infection rare, d’origine alimentaire, causée par la bactérie Listeria monocytogenes. Dans un communiqué, publié le 13 août, Santé publique France révèle qu’actuellement 21 cas de listériose causés par des souches bactériennes présentant des caractéristiques similaires ont été identifiés par les autorités sanitaires. Les adultes touchés ont entre 34 et 95 ans. À ce jour, deux patients sont décédés. Pour un d’entre eux, des pathologies sous-jacentes ont été indiquées.

Un "lien possible" avec la consommation de "fromages à pâte molle et à croûte fleurie au lait pasteurisé de vache"

Cette maladie à déclaration obligatoire est transmise à l’Homme généralement par voie alimentaire. Selon le ministère de la Santé, les aliments incriminés sont généralement des aliments prêts à manger en l’état ou après un simple réchauffage, crus (fromage au lait cru, poisson fumé, salade prête à consommer…) ou contaminés après fabrication (certaines charcuteries cuites…) et conservés dans des conditions favorables à la bactérie (conservation prolongée, températures supérieures à 6°C…).

Dans le cas des 21 Français malades, un "lien possible" a été établi avec la consommation de fromages au lait pasteurisé, fabriqués par la société Chavegrand dans la Creuse. "Ces produits, qui sont tous des fromages à pâte molle et à croûte fleurie au lait pasteurisé de vache (tels que des camemberts ou des crémeux) ou de chèvre (tels que des bûches), ont été commercialisés jusqu’au 9 août 2025 par la fromagerie sur l’ensemble du territoire national ainsi qu’à l’international, sous différentes marques commerciales", peut-on lire dans communiqué de Santé publique France. Par précaution, les fromages produits avant le 23 juin 2025 ont fait l’objet d’un rappel.

Listériose : comment se manifeste-t-elle ?

Les femmes enceintes, les personnes atteintes de certains cancers, immunodéprimées ou âgées de plus de 65 ans sont les plus sensibles à la bactérie Listeria monocytogenes. En cas de listériose, dont le délai d’incubation peut aller jusqu’à huit semaines, il est possible de souffrir de fièvre, de maux de tête, de courbatures, de troubles digestifs (vomissements, nausées, diarrhée). "Des complications (méningites, bactériémie, etc.) chez les populations à risque peuvent nécessiter une hospitalisation dans 20 à 30 % des cas, voire entraîner des décès", précise l’Anses.

Santé publique France souligne que les personnes ayant mangé les fromages retirés du marché et qui présenteraient ces symptômes doivent consulter leur médecin traitant en lui signalant cette consommation. Ces patients se verront prescrire des antibiotiques, plus précisément de l’amoxicilline, souvent combinée à la gentamicine. Pour ceux "allergiques aux bêtalactamines (dont l’amoxicilline), un traitement par cotrimoxazole peut être prescrit", indique l’Institut Pasteur.