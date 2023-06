Listériose : un test PCR pour identifier les souches responsables d'intoxications alimentaires

L'ESSENTIEL Un test PCR permettant d’identifier les souches de Listeria monocytogenes à l’origine d’infections d’origine alimentaire a été développé par l’Anses.

Il a l'avantage d'être rapide et peu onéreux.

Il est capable d’identifier les 30 groupes génétiques de Listeria monocytogenes, appelés complexes clonaux.

La listériose est une infection d'origine alimentaire causée par la bactérie Listeria monocytogenes. Si la maladie reste peu fréquente en France avec environ 350 à 400 cas par an, elle est tout de même la deuxième cause de décès d’origine alimentaire dans le pays. C'est pourquoi il est indispensable d'identifier l'origine d'une contamination. Et, l'ANSES a fait une avancée importante dans ce domaine.

Listériose : un test PCR identifie les souches de Listeria monocytogenes

L'ANSES a développé un test PCR qui permet d'identifier rapidement les souches de Listeria monocytogenes, responsables d'infections alimentaires. Cet outil dont le coût est estimé à moins de 10 €, donne un résultat en moins d'une journée. "Ceci constitue une avancée par rapport à la méthode utilisée habituellement, le MultiLocus Sequencing Typing (MLST), qui nécessite trois à cinq jours d’analyse et 150 € par souche analysée", explique l'ANSES dans son communiqué.

"Le test que nous avons développé permet d’identifier les 30 groupes génétiques de Listeria monocytogenes, appelés complexes clonaux, les plus couramment trouvés dans l’alimentation en Europe", ajoute Benjamin Félix, chargé de projet au sein du laboratoire de sécurité des aliments de l’Anses. "Notre méthode est très utile pour les pays qui n’ont pas les moyens financiers de faire des séquençages de génomes complets en routine ou lorsqu’il faut analyser un grand nombre d’échantillons car elle permet de faire un premier tri rapide".

Listeria : le foyer d'une contamination de plusieurs années découverte

Le test PCR identifiant les souches de Listeria monocytogenes, mis au point par l'ANSES et d'autres laboratoires européens (Italie, Hongrie, Pays-Bas), a fait l’objet d’une publication dans la revue Microbiology Spectrum en mai dernier. Plusieurs tests ont été réalisés à travers l'Europe. L'un d'eux, mené aux Pays Bas, a permis aux autorités sanitaires de découvrir l'origine de cas de listériose qui perduraient depuis plusieurs années sur le sol néerlandais.

"Deux producteurs de produits à base de poissons étaient soupçonnés d’être à l’origine des contaminations. Des échantillons ont été prélevés dans les points des usines les plus à risque d’être contaminés, comme les machines à découper, des plateaux ou les tapis roulants. Grace à la rapidité et au faible coût du test PCR, 200 analyses ont pu être réalisées, pour sélectionner six souches qui ont été séquencées en priorité, ce qui a permis d’identifier l’usine à l’origine des contaminations", explique le communiqué de l'ANSES.