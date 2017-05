Charcuterie et fromage

Listeria : les omega-3 pourraient agir comme des antibiotiques

Des acides gras peuvent désactiver la pouvoir pathogène de la bactérie Listeria monocyrogenes, qui contamine parfois la charcuterie ou le fromage.

Charcuterie, rillettes, saucisses, fromages au lait cru… Ces produits stars de la gastronomie française présentent des risques bactériens, et des rappels de lots de produits viennent régulièrement le rappeler. La bactérie Listeria monocytogenes, pathogène pour l’homme, se mêle parfois à la fête.

Présente dans l’environnement et infectant jusqu’à 30 % des animaux d’élevage, elle est sensible à la plupart des antibiotiques des familles de la pénicilline, des tétracyclines et des aminosides. Mais il serait aussi possible de la combattre simplement... avec des acides gras !





30 minutes avant effet

Des chercheurs du département de biochimie et de biologie moléculaire de l’université Sud Danemark ont en effet observé que les omega-3, même à des concentrations faibles, neutralisaient la bactérie. Ils publient leurs résultats dans la revue Research in Microbiology.

« Notre étude a montré que des acides gras communs et naturels pouvaient désactiver des gènes spécifiques qui rendent la bactérie dangereuse, explique le Pr Brigitte Kallipolitis, l’un des auteurs de l’étude. Nous avons testé les omega-3, et ça leur a pris à peine 30 minutes pour neutraliser la Listeria. »

Ces lipides agiraient sur une protéine, Prfa, qui active les gènes de virulence de la bactérie, qui lui donnent cette capacité à provoquer la listériose.