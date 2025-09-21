Tétine pour adulte : une tendance risquée pour vos dents

L'ESSENTIEL Sur TikTok, beaucoup d'internautes adultes vantent les bienfaits de la tétine pour gérer son stress, mieux dormir ou arrêter de fumer.

Mais, selon la Fédération Française d’Orthodontie, cette pratique pourrait endommager les dents.

La mâchoire peut être modifiée en six mois seulement et la correction nécessitera le port d’un appareil.

On la croyait réservée aux plus jeunes et pourtant, la tétine est à la mode chez les adultes. Sur le réseau social TikTok, des milliers d’utilisateurs se filment avec cet objet à la bouche en présentant ses vertus : diminution du stress, aide à l’endormissement ou encore au sevrage tabagique. Si la pratique peut faire sourire, elle est plus risquée qu’elle n’y paraît…pour nos dents.

Pas de tétine pour une bonne santé des dents

Dans un communiqué relayé par le Huffington Post, la Fédération Française d’Orthodontie (FFO) alerte : “La répétition de la succion peut provoquer une “béance antérieure”, où les incisives supérieures et inférieures ne se rencontrent plus et causent des désordres multiples au niveau de la sphère oro-faciale. Chez l’adulte, ces déformations sont impossibles à corriger naturellement et requièrent le recours à un appareillage orthodontique.” Autres risques soulevés par la FFO : douleurs, infections buccales ou digestives, troubles de la déglutition, des irritations ou des allergies.

Chez les enfants, il est recommandé d’arrêter l’usage de la tétine - ou du pouce - vers deux ans. Au maximum, il faut cesser cette habitude à quatre ans car elle “peut gêner la croissance des mâchoires et donner une mauvaise position aux dents de lait puis définitives”, précise l’Assurance maladie.

Des dégâts en six mois seulement

“On est catastrophé, a indiqué David Couchat, porte-parole de la FFO, au Parisien. Si un jour, on m’avait dit qu’on lancerait l’alerte sur les tétines pour adultes, je me serais dit : on marche sur la tête !”. Et de poursuivre : “Attention, vous risquez de perdre vos dents, (...) la tétine peut déformer la mâchoire en seulement six mois alors qu’il faudra dix-huit mois à un appareil dentaire pour réparer les dégâts.”

Et les réparations seront certainement à la charge du patient. En effet, après 16 ans, l’Assurance maladie ne prend en charge qu'un seul et unique semestre de traitement orthodontique, à condition qu’il soit préalable à une intervention chirurgicale portant sur les maxillaires. Pas sûr que le déplacement des dents lié à la tétine entre dans ce cadre.

Pour gérer son stress, arrêter de fumer ou mieux dormir, il vaut mieux donc se tourner vers d’autres solutions… La meilleure option, qui peut aider toutes ces situations et qui est bonne pour la santé, reste de faire du sport !