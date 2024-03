Tétine, pouce : les conseils d’une dentiste pour en finir avec les mauvaises habitudes bucco-dentaires

L'ESSENTIEL Les comportements de "succion non nutritive", soit sucer son pouce, un objet ou une tétine, ont un impact sur la santé bucco-dentaire et le développement des enfants.

Selon des dentistes, il faut y mettre fin au plus tard à l'âge de 36 mois avec l’aide d’un professionnel de santé.

Les experts conseillent aux parents de fixer des objectifs réalisables, d’être indulgents, de faire preuve de patience et de respecter une date précise pour entamer l’arrêt ou le sevrage.

Réconfort, calme, apaisement… Ce sont les effets positifs, de ce que les dentistes appellent, des comportements de "succion non nutritive". Le fait d’avoir une tétine dans la bouche, de sucer son pouce ou d’autres objets peuvent être bénéfiques pour les nourrissons mais, si ces habitudes se poursuivent au fil du temps, elles peuvent avoir un impact sur la santé bucco-dentaire et le développement des enfants. En effet, ces dernières peuvent provoquer des retards de langage à cause du mauvais positionnement de la langue, un zozotement, des problèmes dentaires en poussant sur le palais et sur les dents ou encore un trouble de la déglutition.

"Fixez des objectifs réalisables" pour l’arrêt de la tétine ou de la succion du pouce

Ainsi, il convient de mettre fin à ces habitudes à l'âge de 36 mois au plus tard avec l’aide d’un professionnel de santé. Dans un communiqué, le Dr Katherine Fleming, professeur adjoint de dentiste pédiatrique à l’université du Connecticut (États-Unis) et le Dr Tiana Piscitelli, interne de première année, partagent leurs conseils pour arrêter la tétine et la succion du pouce. "Vous connaissez votre enfant mieux que quiconque, réfléchissez ainsi aux solutions qui lui conviennent le mieux. Fixez des objectifs réalisables, comme l'interdiction de sucer son pouce ou d'utiliser une tétine dans l'heure qui précède le coucher, puis passez à des journées entières. Laissez votre enfant vous aider à déterminer sa récompense en cas de réussite."

Bricolage, promenade : distraire et occuper son enfant pour qu’il ne suce plus son pouce

Pour aider son enfant à ne plus sucer son pouce, les spécialistes recommandent de lui mettre des gants, des mitaines ou un t-shirt trop grand la nuit qui couvrent ses mains. "Vous pouvez également fabriquer une manche en coupant le haut d'une chaussette." Il est aussi préconisé de le distraire et de l’occuper avec des activités amusantes, telles que le bricolage, une promenade ou un jeu, pendant le moment de la journée où il a le plus l’habitude de sucer son pouce. Autre conseil : être indulgent et faire preuve de patience. "Si l'habitude persiste à mesure que votre enfant grandit, votre dentiste vous indiquera si un appareil est envisageable. Il existe plusieurs appareils fixes ou amovibles qui peuvent aider à mettre fin à l'habitude de sucer son pouce ou ses doigts."

"Couper le bout" de la tétine

En ce qui concerne l’arrêt de la tétine, les dentistes suggèrent aux parents de lire à leur enfant un livre sur la fin de l’utilisation de la sucette. Il est également possible de le sevrer en réduisant progressivement la taille de la tétine. "Commencez par couper le bout de la sucette, puis de plus en plus au fil du temps." On peut aussi échanger l’objet de succion contre un jouet auprès de la "fée de la sucette" ou le remplacer par un objet réconfortant, comme une peluche ou une couverture. Le Dr Katherine Fleming et le Dr Tiana Piscitelli recommandent de choisir une date et de la respecter pour arrêter la tétine ou entamer le processus. "Restez ferme dans votre décision."