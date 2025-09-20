Covid-19 : hausse des cas en France

L'ESSENTIEL Entre le 8 et le 14 septembre, les cas de Covid-19 ont augmenté en France, avec un taux d’incidence de 39 pour 100.000 habitants contre 22 la semaine précédente.

Cette hausse touche toutes les tranches d’âge, mais le niveau d’activité reste faible selon Santé publique France.

La campagne conjointe de vaccination contre la grippe et la Covid-19 débutera le 14 octobre prochain.

Les années passent, mais la Covid-19 persiste. Après la rentrée scolaire, Santé publique France (SpF) indique, dans le bulletin de surveillance épidémiologique du réseau Sentinelles, que le taux d'incidence des cas de Covid-19 a augmenté entre le 8 et le 14 septembre.

39 cas de Covid-19 pour 100.000 habitants

Sur cette période, le taux d’incidence des cas de Covid-19 vus en médecine générale parmi les patients consultant pour une infection respiratoire aiguë (IRA) est estimé à 39 cas pour 100.000 habitants, soit 26.053 nouveaux cas. La semaine précédente, ce rapport était de 22 pour 100.000.

“Sous réserve de la consolidation à venir des données”, cette hausse est visible dans toutes les tranches d'âge :

0-14 ans : 40 cas pour 100.000 habitants, contre 13 la semaine précédente.

15-64 ans : 37 cas pour 100.000 habitants, contre 23 la semaine précédente.

65 ans et plus : 46 cas pour 100.000 habitants, contre 15 la semaine précédente.

SpF rassure en précisant que la Covid19 reste pour l’instant à un faible niveau d’activité.

Les gestes barrières et la vaccination pour prévenir l’épidémie

Cette progression du taux d’incidence est notamment due à la rentrée scolaire car l’augmentation des rassemblements favorise la circulation virale de la Covid-19 et d’autres virus. Autre explication : le sous-variant NB.1.8.1, un dérivé d’Omicron, qui a déjà été placé sous surveillance par l’Organisation mondiale de la santé (OMS) et le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC).

En France, certaines régions sont plus touchées. Dans ce bulletin épidémiologique régional, SpF précise qu’”une augmentation des indicateurs de surveillance de Covid-19 est observée en Normandie depuis environ trois semaines (actes SOS Médecins, passages aux urgences, circulation virologique).” Cette hausse concerne plus précisément les personnes de moins de 65 ans, en particulier les moins de 15 ans. En revanche, celles de plus de 65 ans sont pour l’instant peu touchées.

“Les niveaux atteints par les indicateurs restent faibles à ce stade mais correspondent à un début de nouvelle vague épidémique, précise l’instance. Il n’y a pas de retentissement sur les indicateurs de surveillance en Ehpad ni sur la mortalité, ce qui veut dire qu’il est encore temps de protéger les personnes les plus fragiles par l’application des mesures barrières (dont le port du masque en cas de signes) et la mise à jour de la vaccination (notamment chez le personnel soignant).”

La campagne conjointe de vaccination contre la grippe et la Covid-19 débutera le 14 octobre prochain, selon l’Assurance maladie. Elle concerne principalement les personnes les plus à risque de forme grave, notamment celles de 65 ans et plus, atteintes de comorbidités, immunodéprimées ou encore les femmes enceintes.