Mal de gorge intense : un possible symptôme du nouveau variant Covid

L'ESSENTIEL Le variant Covid NB.1.8.1, surnommé Nimbus, se propage dans plusieurs pays et se distingue par un symptôme particulièrement douloureux : "une sensation de lame de rasoir dans la gorge".

Le traitement repose sur des mesures simples comme le repos, l’hydratation et les antalgiques.

Bien que ce variant entraîne une hausse des cas, les autorités rassurent sur sa gravité et confirment l’efficacité des vaccins actuels.

Depuis son apparition en janvier 2025, le variant NB.1.8.1 du Covid-19, surnommé "Nimbus", suscite l’inquiétude des autorités sanitaires mondiales. Dérivée d'Omicron, cette nouvelle souche circule désormais dans plusieurs régions du globe, notamment en Europe, aux États-Unis, en Australie et au Canada. Si Nimbus ne semble pas provoquer de formes plus graves de la maladie, il se distinguerait par un symptôme particulièrement pénible : un mal de gorge intense.

Un "rasoir dans la gorge" : le symptôme qui alerte

Les patients décrivent "une sensation de lame de rasoir dans la gorge", une douleur aiguë et coupante, surtout lors de la déglutition, explique le Dr Naveed Asif, médecin généraliste au London General Practice, cité par The Independent. Ce symptôme atypique fait partie des signaux distinctifs du variant Nimbus, mais il s'accompagne souvent d'autres manifestations plus classiques du Covid-19 : toux légère, fatigue persistante, fièvre, douleurs musculaires et congestion nasale. "Certains malades souffrent également de troubles digestifs comme des nausées ou des diarrhées, ce qui n'est pas toujours typique avec les variants", ajoute le Dr Mohamed Imran Lakhi dans les colonnes du Mirror.

Au Royaume-Uni, l'agence nationale de santé (UKHSA) fait état d'une hausse de 10 % des hospitalisations Covid sur la semaine du 31 mai, et d'une augmentation de 6,9 % des cas confirmés au 4 juin. Face à cette dynamique, l'Organisation mondiale de la santé suit de près la progression du variant NB.1.8.1, tout en soulignant que rien n'indique, à ce jour, une gravité accrue. "Les données actuelles n'indiquent pas que ce variant entraîne une maladie plus sévère que les autres", selon un porte-parole de l’OMS.

Repos, hydratation et antalgiques pour traiter

Si ce mal de gorge est très désagréable, il n’est pas forcément signe de gravité, rassurent les experts. Pour le soulager, les médecins recommandent des mesures simples : du repos, une hydratation abondante, et des antalgiques comme le paracétamol ou l'ibuprofène. "Le plus souvent, les symptômes disparaissent en quelques jours avec ces traitements de base", note le Dr Asif. Le NHS, le système de santé publique britannique, conseille par ailleurs de rester chez soi en cas de symptômes, afin de limiter la propagation du virus.

Malgré les mutations, les vaccins actuellement disponibles restent efficaces contre le variant Nimbus. La Dre Gayatri Amirthalingam, de l'UKHSA, confirme : "Il n'y a aucune preuve que les vaccins existants soient moins efficaces contre NB.1.8.1". Reste que ce nouveau variant, placé sous surveillance par le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC), rappelle que même si le Covid-19 semble aujourd'hui mieux contrôlé, il continue d'évoluer.