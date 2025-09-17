Les médecins lui diagnostiquent un stress parental, mais c’était un cancer

L'ESSENTIEL Tameika McBride, mère de deux enfants, souffrait de fatigue, de sautes d'humeur, de brouillard cérébral ou encore de palpitations cardiaques.

Les médecins lui assuraient que ces symptômes étaient liés au stress parental ou à une dépression post-partum.

En réalité, elle souffrait d'une forme agressive du cancer de la thyroïde.

Mauvaise humeur récurrente, anxiété, saute d’humeur, palpitation, fatigue… durant des mois, Tameika McBride a multiplié les troubles et les difficultés. Pour les médecins qu’elle consultait, pas de doute, ses symptômes étaient liés à son quotidien stressant de jeune maman. Mais les examens ont fini par révéler une réalité plus inquiétante. Elle est atteinte d’une forme grave de cancer de la thyroïde.

Elle a partagé son histoire pour mieux faire connaître sa maladie et les symptômes qui doivent alerter.

"Chaque fois que j'allais chez le médecin, on me disait que c'était une dépression post-partum"

"J’étais tout le temps anxieuse, complètement vidée de mon énergie, de mauvaise humeur et irritable avec tout le monde autour de moi", explique l’Australienne aujourd’hui âgée de 30 ans.

"Je souffrais de brouillard cérébral, de palpitations cardiaques, mes cheveux tombaient, j’avais la peau sèche sur les mains et les pieds, et je continuais à prendre du poids quoi que je fasse", continue-t-elle dans les pages du journal The Sun. La maman d’une fillette de quatre ans et d’un petit garçon de deux ans a tenté de comprendre l’origine de ses troubles. "Chaque fois que j'allais chez le médecin, on me disait que c'était une dépression post-partum, de l'anxiété ou que je réfléchissais trop."

Face à l’assurance des professionnels de santé, la jeune mère a commencé à croire que “tout cela” n’était que dans “sa tête” ou encore les conséquences de la maternité. Néanmoins en août 2023, six semaines après avoir donné naissance à son fils, elle a remarqué une grosseur au niveau de la thyroïde. Les examens effectués par les médecins n’ont rien révélé d’alarmant. "Ils ont dit qu'ils pourraient faire un autre scanner et éventuellement une ponction en fonction des résultats, mais mon médecin n'a jamais insisté", se souvient-elle.

Le gonflement s’étant résorbé après quelques semaines, elle a poursuivi sa vie sans s’inquiéter outre mesure pour sa thyroïde. Mais en novembre 2024, elle remarque que l’un de ses ganglions lymphatiques est enflé. Elle consulte à nouveau, mais les propos du médecin sont encore rassurants.

Mais deux mois plus tard, la masse est toujours visible. Une échographie est finalement prescrite et réalisée. « À partir de cette échographie, ils m’ont littéralement dit que c’était un cancer », dit-elle. Un diagnostic confirmé ensuite par une biopsie et un scanner.

Une thyroïdectomie est programmée en avril dernier, deux jours avant son trentième anniversaire. Les chirurgiens lui ont retiré la thyroïde et 34 ganglions lymphatiques. Les tests ont révélé que 12 d’entre eux sont cancéreux.

Carcinome papillaire sclérosant diffus : "Quand les médecins me l’ont expliqué, j’étais dévastée"

Des examens complémentaires ont révélé qu’elle souffrait d’une forme rare et agressive du cancer de la thyroïde appelée carcinome papillaire sclérosant diffus. "Quand les médecins me l’ont expliqué, j’étais dévastée", se souvient la patiente. "Ce type se propage plus largement et plus agressivement que le cancer de la thyroïde typique, explique Tameika à la presse. On m'a dit que le risque était très élevé et que la maladie risquait de récidiver. Entendre cela m'a brisée."

En juillet 2025, elle a suivi une thérapie à l’iode radioactif, mais les nouvelles étaient loin d’être rassurantes. Deux ganglions lymphatiques, l'un derrière sa clavicule et l'autre dans sa poitrine, se sont révélés cancéreux également. "J’ai l’impression que la bataille ne se termine jamais", a-t-elle admis.

Toutefois, elle ne baisse pas les bras et poursuit la bataille pour ses enfants, son partenaire et ses proches. "Je suis reconnaissante d'être encore en vie et je veux juste être là pour mes enfants pendant qu'ils grandissent. C'est tout ce qui compte. J’ai reçu tellement d'amour et de soutien des gens autour de moi… Cela fait une énorme différence lorsque vous traversez une situation comme celle-ci."

Elle partage aussi son combat contre le cancer sur TikTok pour sensibiliser le grand public. "Si je peux aider une personne à repérer les signes plus tôt que moi, cela vaut la peine de le partager", a-t-elle déclaré.